Nghi chồng ngủ với gái quán hát, vợ bức xúc đánh ghen giữa đường

Xã hội 06/05/2019 16:02

Cho rằng cô tiếp viên quán karaoke ngủ với chồng mình, chị vợ đánh ghen ầm ĩ giữa đường thu hút sự chú ý của mọi người.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xô xát vì ghen tuông giữa hai người phụ nữ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo tài khoản đăng tải sự việc, anh chồng đến quán karaoke chơi cùng bạn bè thì quen một em tiếp viên trẻ đẹp. Cả hai còn lên giường với nhau và bị cô vợ phát giác. Kết quả là cô vợ tìm đến em tiếp viên đánh ghen ầm ĩ giữa đường. Một số người chứng kiến sự việc đã quay clip lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Nghi chồng ngủ với gái quán hát, vợ bức xúc đánh ghen giữa đường - Ảnh 1
Cô gái trẻ bị đánh ghen ôm chặt một người đàn ông - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về vô số ý kiến trái chiều từ hội chị em. Người cho rằng cô tiếp viên đã sai khi ngủ với chồng người khác, bị đánh ghen cũng là điều dễ hiểu. Số khác lại nghĩ nguyên nhân chính nằm ở anh chồng, nếu anh ta không bỏ tật lăng nhăng thì cô vợ chỉ còn nước...đánh ghen mệt nghỉ.

"Bởi thế nên em chẳng bao giờ cho chồng đi đến mấy quán hát kiểu thế này. Đừng bao giờ nghe các ông ấy thanh minh 'chỉ rót bia thôi chứ không làm gì' nha các chị. Nếu rót bia trong sáng mà còn nhàn hạ thế, các ông cho vợ đi rót bia hết đi, cần gì đầu tắt mặt tối cả tháng mới kiếm được 5-6 triệu", tài khoản K.L. bình luận.

"Người em tiếp viên ôm không phải anh chồng đâu, mọi người đừng chửi anh ấy mà tội nghiệp. Thiết nghĩ chị vợ nên giải quyết sự việc với chồng mình, anh ta cứ lăng nhăng mãi liệu chị có đi đánh ghen suốt ngày được không?", tài khoản T.Y. bày tỏ ý kiến.

Nghi chồng ngủ với gái quán hát, vợ bức xúc đánh ghen giữa đường - Ảnh 2
Vụ việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

"Phụ nữ hiện đại kiếm tiền không kiếm chuyện, đánh son không đánh ghen. Thời gian đi ghen tuông vì một gã chồng lăng nhăng bội bạc nên dành cho việc làm đẹp, chăm sóc bản thân, yêu thương con cái còn hơn chị ạ", tài khoản H.A. cho biết.

Hiện vẫn chưa biết cô vợ sẽ "xử lý" tình địch thế nào nhưng có lẽ thông qua câu chuyện trên, hội chị em nên rút kinh nghiệm không nên ẩu đả, xô xát ngoài đường vì mâu thuẫn tình cảm. Nhẹ thì mất mặt với người đi đường, nặng thì vi phạm pháp luật vướng vào lao lý. Vì một người chồng không chung thủy mà hành hạ bản thân thật sự không đáng chút nào.

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