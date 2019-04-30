Góc ghen ngược: Bồ nhí lồng lộn cấm người tình không được ôm hôn hay 'ấy' cùng vợ

Kẻ thứ ba trong câu chuyện dưới đây chẳng phải ai xa lạ mà chính là nhân viên của người chồng. Cô nàng còn nhõng nhẽo ghen tuông, cấm không cho nhân tình được ôm hôn, ngủ cùng vợ khiến dân tình đi từ ngạc nhiên đến phẫn nộ.

Có lẽ cộng đồng mạng đã chẳng còn xa lạ gì với những câu chuyện ngoại tình, ghen tuông trên mạng xã hội. Thế nhưng mỗi khi có ai đăng đàn nói về " con giáp thứ 13 ", cộng đồng mạng lại được phen sôi sục.

Con bé này là nhân viên thu ngân trang trí đã có chồng và 1 con gái. Hai người này lén lút ngủ với nhau cả năm nay rồi mà em không hề hay biết. Đến hôm nay đọc được những tin nhắn thứ 6 hàng tuần hai người này ra khách sạn ngủ với nhau đều đặn, em đã sụp đổ hoàn toàn các chị em ạ.

"Cuộc đời này không lường trước được điều gì các chị em ạ. Em bị cắm sừng bấy lâu nay mà em không biết, chồng em là quản lý của con bé T.N. này ở siêu thị điện máy tại quận 7.

Em không biết em đã làm sai điều gì để nhận lấy sự phản bội này, em đã quăng hết hành lý chồng em ra khỏi nhà, em tát cho đủ 4 cái vào mặt nó, rồi em đuổi đi, em sẽ không đánh ghen gì cả, em sẽ li dị các chị em ạ", dòng tâm sự cay đắng của người vợ.

Đi kèm chia sẻ trên là những ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa anh chồng và cô nhân viên nọ. Nội dung tin nhắn cho thấy họ thoải mái đi ăn, đi chơi, thậm chí là lên giường với nhau.

Chứng kiến sự trơ trẽn của cô bồ cùng thái độ giả tạo, một mặt nói yêu thương vợ con, mặt kia nịnh nọt nhân tình của anh chồng khiến cộng đồng mạng không khỏi sôi máu.

Cô bồ nhõng nhẽo, cấm nhân tình không được về ôm, hôn, ngủ với vợ - Ảnh: Facebook

Sự trơ trẽn của bồ nhí khiến bất cứ ai cũng phải căm phẫn - Ảnh: Facebook

Đọc xong câu chuyện trên, hội chị em phụ nữ không khỏi chua xót và thương cảm cho cô vợ, đồng thời chỉ trích sự trơ trẽn, tham lam của người chồng và nhân tình.

"Vài ngày lại có một vụ tố nhau ngoại tình, đọc riết rồi thấy sợ kết hôn quá. Nhiều anh lạ ghê, vợ đẹp con khôn vậy mà vẫn tham lam cho được", tài khoản K.L. bình luận.

"Vợ kiểm tra điện thoại thì lại trách kiểm soát, không tin tưởng chồng. Đến khi kiểm tra mới lòi ra chuyện động trời thế này. Thật chẳng biết làm sao mới được", tài khoản T.H. bày tỏ.

"Càng ngày kẻ thứ ba càng trơ trẽn nhỉ, lấn lướt cả chính cung luôn. Nhưng mà lỗi lớn nhất vẫn là anh chồng. Anh ta mà chung thủy thì chẳng cô nhân viên nào dụ dỗ được", tài khoản P.K. chia sẻ.

"Đọc mà sôi máu, là mình chắc không bình tĩnh được mà tung hê hết lên quá. Quá bẩn thỉu. Loại đàn bà lăng loàn, biết người ta có vợ có con mà vẫn đâm đầu vào, còn loại đàn ông trăng hoa, khốn nạn. Thôi, giải thoát sớm cho chúng nó đến với nhau bạn ạ, xem được bao lâu. Lén lút thì thích thú chứ thừa mứa chẳng bao giờ thèm", tài khoản N.A. cho biết.