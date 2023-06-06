Người dân phát hiện chiếc xe máy cùng đôi dép của người phụ nữ để trên cầu Bến Thủy 2 (Nghệ An), cạnh đó còn có lá thư xin lỗi chồng, con cũng như lý do bị lừa tiền, dẫn đến việc nghĩ quẩn.

Dẫn tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, chiều 5/6, học sinh đi qua cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phát hiện có chiếc xe máy tay ga và đôi dép phụ nữ để lại trên cầu.

Nghi có người nhảy cầu, mọi người đến kiểm tra và phát hiện ngoài chiếc xe máy mang BKS: 37 M1-833.xx và đôi dép phụ nữ, mũ bảo hiểm còn có một lá thư.

Chiếc xe máy được tìm thấy trên cầu - Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin

Nội dung lá thư là lời xin lỗi chồng, hai con và nói rõ lý do bị lừa khi tin người đàn ông Hàn Quốc để nhận gói hàng và phải đóng 19 triệu đồng.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, trong lá thư này cũng nêu sau khi đóng 19 triệu đồng để nhận hàng thì tiếp tục bị đe dọa yêu cầu nộp phạt 130 triệu đồng, nếu không thì bị đi tù 7 năm. Người vợ viết “gia đình ta rủi ro không đủ số tiền đó” nên đã đi vay mượn 171 triệu đồng rồi bị lừa…”Em quá ân hận vì nghe lời bọn chúng. Mẹ xin lỗi hai con”- trích lá thư.

Bức di thư được cho là người phụ nữ nghi nhảy cầu Bến Thủy 2 tự tử để lại - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Chiều 5/6, cơ quan chức năng ở thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang tiếp tục xác minh, tìm chủ nhân chiếc xe nêu trên để làm rõ vụ việc.

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