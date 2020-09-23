Nghi bà H. có bồ mới, ông X. đã dùng dao chém người tình gần đứt lìa tay rồi treo cổ tự tử.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ vụ cụ ông 73 tuổi chém người tình trọng thương rồi treo cổ tự tử vì mâu thuẫn tình cảm gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin trên Pháp Luật TP.HCM, rạng sáng ngày 23/9, ông B.X. (73 tuổi, ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra cãi vã với người tình là bà B.T.H. (46 tuổi, ngụ Phan Thiết). Đỉnh điểm, ông X. dùng dao chém bà H. nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Tưởng bà H. đã chết, ông H. treo cổ tự tử. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, bà H. tỉnh lại, lết qua hàng xóm đối diện cầu cứu rồi bất tỉnh.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Người dân đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông X. đã tử vong từ lâu. Riêng bà H. bị thương nặng, gần đứt lìa cổ tay trái.

Theo chính quyền địa phương, ông X. đã có vợ con. Khoảng vài năm trở lại đây, cụ ông mua căn nhà tại thị trấn Phú Long và sống chung như vợ chồng tình trẻ kém 27 tuổi. Nhiều ngày gần đây, cả hai liên tục cãi vã vì ông X. nghi bà H. có bồ mới.

Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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