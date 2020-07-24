Bạn gái bị nhìn trộm khi đi vệ sinh, Tú dùng mã tấu chém chết người và đã bị cơ quan công an bắt giữ, khởi tố hình sự.

Sáng nay (24/7), Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Anh Tú (24 tuổi, ngụ tổ 60, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về tội chém chết người.

Theo điều tra, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 19/7, Tú cùng Lê Tấn Dũng (31 tuổi, ngụ tổ 23 phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), Phạm Nhật Trường (23 tuổi), Nguyễn Thảo Uyên (21 tuổi, cùng ngụ phường Hòa Khánh Nam) và Phan Huyền Nhi (21 tuổi, ngụ tổ 25, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đến quán nhậu ở đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu).

Bạn gái bị nhìn trộm khi đi vệ sinh, nam thanh niên ra tay chém chết người - Ảnh: Thanh Niên

Trong quán lúc này còn có bàn nhậu của Đoàn Đình Trung (37 tuổi, ngụ đường Dũng Sĩ Thanh Khê) và Trần Đăng Nhân (31 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Tây, cùng quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Thấy Nhi vào nhà vệ sinh, Nhân đi theo và nhìn trộm thì bị Nhi phát giác, báo cho nhóm bạn mình. Bức xúc, cả nhóm của Tú cầm ly ném, đuổi đánh Trung và Nhân.

Sau đó, Tú đưa hai cô bạn gái về nhà, rồi đến quán cà phê của Dũng ở 106 Nam Trân (quận Liên Chiểu) lấy mã tấu.

Tú và Dũng điều khiển xe máy đi tìm thanh niên nhìn trộm lúc nãy. Phát hiện Trung, Nhân tại đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Tú cầm mã tấu chém Nhân tử vong tại chỗ, còn Dũng đuổi Trung bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an TP. Đà Nẵng có mặt tại hiện trường điều tra, bắt giữ Đặng Anh Tú đưa về trụ sở.

Chân dung hung thủ chém chết người rồi vứt xác xuống sông tại Quảng Ngãi Cãi nhau trong lúc nhậu, Soi chém chết người rồi lôi xác nạn nhân thả xuống sông. Hiện vụ án mạng vẫn đang được điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-gai-bi-nhin-trom-khi-di-ve-sinh-nam-thanh-nien-dung-ma-tau-chem-chet-nguoi-371722.html