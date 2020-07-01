Liên quan đến vụ hai chị em tử vong với nhiều vết chém, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt được nghi phạm.

Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Long (33 tuổi, ngụ xã Tân Lạc, huyện Di Linh) để điều tra nguyên nhân vụ án hai chị em tử vong với nhiều vết chém.

Theo lời khai ban đầu, Lê Văn Long có mối quan hệ tình cảm với chị Lăng Thị Bích Du (36 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh). Chị Du đã ly hôn và có 2 người con. Sáng nay (30/6), Long chạy xe máy từ xã Tân Lạc về nhà chị Du để nói chuyện.

Mâu thuẫn tình cảm, Long sát hại người yêu cùng em trai nạn nhân - Ảnh: Người Lao Động

Trong lúc nói chuyện, Long và chị Du xảy ra cãi vã xô xát. Long rút dao đâm chị Du nhiều nhát. Nghe tiếng hét thất thanh, em trai chị Du là anh Lăng Viết Dương (33 tuổi) chạy ra ngăn cản Long. Hậu quả, anh Dương bị Long chém tử vong tại chỗ, còn chị Du tử vong trên đường đi cấp cứu.

Như đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng chị Du la thất thanh khi chạy từ trong nhà ra.

Sau khi chạy được khoảng 15 mét, chị Du ngã gục ngoài đường với nhiều vết chém trên người. Ngay sau đó, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Di Linh để cấp cứu nhưng chị đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Khi kiểm tra trong nhà, công an phát hiện em trai chị Du tử vong với một vết chém trên cổ. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án mạng theo quy định pháp luật.

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