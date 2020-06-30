Nhớ lại mâu thuẫn với gia đình vợ trong lúc nhậu, Thanh nảy sinh bực tức nên đến nhà đâm chết vợ và cha vợ rồi bỏ trốn.

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Nhớ lại mâu thuẫn cũ, chồng đâm chết vợ và cha vợ - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/6, Thanh từ Long An về Trà Vinh và nhậu cùng một số người quen. Trong lúc uống rượu, Thanh nhớ lại mâu thuẫn trước đó với gia đình vợ nên nảy sinh bực tức. Tối cùng ngày, Thanh đến nhà vợ và dùng dao đâm vợ là chị Thạch Thị Sa Phia (35 tuổi) tử vong.

Nghe tiếng động, cha chị Phia là ông Thạch Sul thức giấc chạy ra xem thì Thanh bỏ chạy. Được khoảng 20 mét thì Thanh quay lại đâm chết cha vợ ngay tại chỗ.

Bị phát hiện, Thanh định đâm bà Thạch Thị Sa Mai (mẹ chị Phia) nhưng bà Mai đã kịp bỏ chạy về nhà. Sau khi đâm chết vợ và cha vợ, Thanh vứt hung khí và bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Trà Vinh lập tức tổ chức truy bắt nghi phạm. Đến sáng hôm sau, công an bắt giữ Thanh khi hắn đang lẩn trốn ở nhà một người quen.

Cách đây ít ngày, trên địa bàn xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra vụ án chồng truy sát cả nhà vợ gây rúng động dư luận địa phương.

Do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, trú xã Phong Phú, huyện Đoan Hùng) cầm dao đâm vợ là chị Trần Thị H. (SN 1983) tử vong tại chỗ. Sau đó, Hậu đâm bị thương bố vợ là ông Trần Văn C. (SN 1958) và em gái vợ Trần Thị L.

Gây án xong, Hậu trở về nhà mẹ ruột và kể lại toàn bộ sự việc. Hậu lấy 5 triệu đồng đưa cho mẹ và cầu xin bà hãy chăm sóc, lo lắng cho 2 đứa con của mình được ăn học đàng hoàng. Dặn dò xong, Hậu vội vàng bỏ chạy lên khu đồi gần nhà lẩn trốn. Khi lực lượng công an đến nơi thì Hậu đã treo cổ tử vong.

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