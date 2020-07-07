Cãi nhau trong lúc nhậu, Soi chém chết người rồi lôi xác nạn nhân thả xuống sông. Hiện vụ án mạng vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận vừa bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại địa phương cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Theo đó, đối tượng Phạm Văn Soi (32 tuổi, trú huyện Ba Tơ) đã chém chết người nhậu cùng rồi lôi thi thể ra sông thả. Cụ thể, theo thông tin trên Zing, chiều tối 2/7, Soi cùng Phạm Văn Cua (34 tuổi), Phạm Văn Nghề (35 tuổi) và Phạm Văn Lối (55 tuổi, đều ngụ huyện Ba Tơ) cùng nhau uống rượu.

Chân dung đối tượng chém chết người rồi lôi thi thể ra sông thả - Ảnh: Internet Trong lúc nhậu, Soi cho rằng ông Lối bỏ bùa làm cho cha của ông ta chết khiến ông Lối bực tức, đấm vào mặt Soi. Đánh người xong, ông Lối bỏ đi. Cũng theo nguồn tin trên, khi xảy ra vụ việc, Nghề và Cua đã đuổi theo đánh ông Lối còn Soi chạy vào nhà lấy rựa chém liên tiếp vào người ông Lối khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Nghề và Cua bỏ về nhà còn Soi kéo thi thể ông Lối ra thả ở sông Liên (xã Ba Lế, huyện Ba Tơ). Đến ngày 4/7, người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Hiện Công an Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự Soi, Nghề và Cua để điều tra.

Mới đây tại Hà Nội cũng vừa xảy ra vụ việc sát hại bạn nhậu gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 20 ngày 6/7, một nhóm thanh niên khoảng 7 - 8 người đứng lên thanh toán tiền sau khi ăn nhậu tại quán lẩu nướng Bông Bống ở chợ La Cả, tổ dân phố Hoàng Hanh, phường Dương Nội. Do tranh nhau trả tiền nên nhóm xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả, thanh niên tên Q.C.T (sinh năm 1997, ngụ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) bị đánh, chảy nhiều máu. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Vì mâu thuẫn trong việc trả tiền, Hoàng giết chết bạn nhậu - Ảnh: Internet Hôm nay (7/7), Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Đào Minh Hoàng (sinh năm 1997, trú tại xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), đối tượng liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng trên.

TP. HCM: Đâm bạn nhậu tử vong rồi bỏ xác giữa đường Sau khi đâm bạn nhậu, người này chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp. Thấy vậy, Nhớ bỏ thi thể lại giữa đường rồi về phòng trọ tự tử.

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