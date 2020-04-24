Sau khi đâm bạn nhậu, người này chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp. Thấy vậy, Nhớ bỏ thi thể lại giữa đường rồi về phòng trọ tự tử.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Củ Chi, TP. HCM cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án đâm bạn nhậu tử vong xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Tèo (33 tuổi, quê Đồng Tháp). Theo thông tin trên Công an TP. HCM, khoảng 19 giờ tối 22/4, một nhóm người tổ chức nhậu tại nhà trọ nằm trên đường tỉnh lộ 15, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP. HCM). Tới khoảng 20 giờ, anh Tèo đi về phòng trọ thì nhóm người này rủ nhậu chung.

Trong lúc nhậu, anh Tèo và thanh niên Võ Văn Nhớ (26 tuổi, quê Cần Thơ) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, đối tượng Nhớ chạy về phòng trọ, lấy một con dao Thái Lan rồi quay lại bàn nhậu, đâm vào cổ anh Tèo khiến nạn nhân gục xuống.

Sau khi đâm bạn nhậu tử vong, Nhớ bỏ thi thể trên đường rồi về phòng trọ tự tử - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người nhà đã chạy ra can ngăn. Lúc này, Nhớ mới cùng mọi người chở nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe chạy đến đoạn gần ngã tư Tân Quý thì mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Thấy vậy, những người này bỏ lại thi thể nạn nhân ngay giữa đường rồi trở lại phòng trọ. Về đến phòng, Nhớ dùng dao đâm vào bụng tự tử. Người đi đường nhìn thấy thi thể anh Tèo nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này.

Được biết, đối tượng Nhớ hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Củ Chi nên cơ quan chức năng vẫn chưa thể lấy lời khai.

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