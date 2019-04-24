Cụ ông 75 tuổi bị tố kéo bé gái vào nhà, dùng băng keo bịt miệng để xâm hại tình dục.

Hôm nay (24/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đơn vị đang tích cực điều tra nghi án hiếp dâm trẻ em xảy ra tại thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 15/4, bà Đ.T.M.H. đến Công an xã Phước Hữu tố cáo ông P.K.C. (75 tuổi, hàng xóm) có hành vi hiếp dâm con gái bà là cháu V.T.X.T. (11 tuổi).

Theo nội dung đơn tố cáo, vào trưa 11/4, bé T. đi mua bánh tại tiệm tạp hóa thì bị ông C. nắm tay, kéo vào nhà, dùng băng keo bịt miệng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Cụ ông 75 tuổi bị tố xâm hại bé 11 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Bà H. cho biết do vợ chồng bà thường xuyên đi làm từ sáng sớm đến tối nên không có nhiều thời gian chăm sóc con. Chiều hôm đó sau khi đi làm về, bà H. tắm cho con thì bé T. luôn miệng nói bị đau ở vùng kín. Bà H. cho rằng con đang trong giai đoạn dậy thì trưởng thành nên không hỏi thêm.

Đến chiều 15/4, bé T. tiếp tục kêu đau ở bộ phận sinh dục. Bà H. gặng hỏi mãi bé T. mới kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của cụ ông 75 tuổi. Người mẹ lập tức đưa con tới công an tố cáo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ninh Phước tiến hành lấy lời khai đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Ninh Thuận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cách đây không lâu, gia đình bé N.T.L. (3 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) cũng cầu cứu cơ quan chức năng về việc bé L. nghi bị cụ ông hàng xóm xâm hại.

Chiều 17/4, sau khi đi chơi, bé L. chạy về nhà liên tục nói bị đau và chỉ tay vào vùng kín. Cha mẹ bé kiểm tra thì thấy vùng kín của con bị tấy đỏ và trầy xước.

Em bé kể rằng bị ông B. (70 tuổi) sờ vào vùng kín rồi cho kẹo. Nghi ngờ ông B. xâm hại con gái, cha mẹ bé gái đã đưa con lên Công an huyện Nhà Bè tố cáo. Sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nghệ An: Nghi án bé gái lớp 2 bị hai nam sinh học lớp 8 hiếp dâm Bé gái được một người dân phát hiện trong tình trạng có nhiều thương tích, chỉ mặc áo, không mặc quần. Nghi cháu bé bị xâm hại, nhà trường đã báo sự việc cho gia đình và lực lượng chức năng.

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