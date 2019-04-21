Cà Mau: Hai bé gái 8 tuổi bị thiếu niên 16 tuổi hiếp dâm

Xã hội 21/04/2019 08:28

Sau khi dụ dỗ hai bé gái chơi đánh bài tụt quần, thiếu niên 16 tuổi đã giở trò đồi bại với cả hai.

Hôm qua (20/4), trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau xác nhận cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng L.Q.Đ (16 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) vì hành vi hiếp dâm hai bé gái 8 tuổi.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, gia đình bé P.M.B.N (8 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Phú Tân, Cà Mau) đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng về việc con gái mình bị Đ. hiếp dâm.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, mời Đ. về làm việc. Tại đây, Đ. thừa nhận hành vi của mình.

Cà Mau: Hai bé gái 8 tuổi bị thiếu niên 16 tuổi hiếp dâm - Ảnh 1
Hai bé gái bị thanh niên hiếp dâm sau khi chơi bài - Ảnh minh họa: Internet

Lời khai ban đầu của Đ. cho biết vào ngày 14/4, bé P.M.B.N, bé L.K.N (cùng 8 tuổi) và một bé gái khác đến nhà Đ. chơi đánh bài, ai thua thì bị tụt quần. Lợi dụng điều này, Đ. đã hiếp dâm hai bé B.N và K.N và dặn không được nói lại với ai. Được biết bé L.K.N là cháu họ của đối tượng Đ.

Sau khi xảy ra sự việc, các bé không dám kể lại cho gia đình biết. Chỉ đến khi nghe dư luận bàn tán, gia đình bé P.M.B.N mới gặng hỏi thì bé mới kể lại sự việc.

Cách đây không lâu, vụ việc một bé gái 15 tuổi bị hai thanh niên hiếp dâm sau khi nhậu say đã khiến dư luận xôn xao.

Theo đó vào tối 23/3, bé Đ.T.T (15 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) đến nhà V.H.M (17 tuổi, ngụ cùng địa phương) để nhậu. Sau đó, bé T. say nên ngủ lại tại võng trong nhà M.

Cà Mau: Hai bé gái 8 tuổi bị thiếu niên 16 tuổi hiếp dâm - Ảnh 2
Lợi dụng lúc nạn nhân say, hai thanh niên đã lẻn vào phòng hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, 1 người trong nhóm nhậu đã bế bé T. vào phòng. Sau đó P.T.N và V.H.M (cùng 17 tuổi) vào phòng hiếp dâm T. rồi quay lại nhậu. Vì T. say nên không không thể phản ứng lại.

Đến sáng hôm sau, khi T. về nhà, phát hiện con gái có nhiều vết bầm tím trên người nên cha mẹ gặng hỏi. Lúc này, T. mới kể lại sự việc đã xảy ra.

Ngay lập tức, gia đình đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

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