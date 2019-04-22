Đắk Lắk: Chồng sát hại, hiếp dâm chị họ, vợ không tố giác còn giúp mang thi thể đi phi tang

Xã hội 22/04/2019 15:46

Nguyễn Văn Thu đã ra tay sát hại, hiếp dâm, cướp tài sản của người chị họ. Vợ Thu là Vũ Thị Mây sau đó về nhà phát hiện sự việc, chẳng những không tố cáo mà còn giúp chồng mang thi thể nạn nhân đi phi tang.

Hôm nay (22/4), tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thu (SN 1972, ngụ thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm.

Theo cáo trạng, chiều 11/11/2017, Thu đang làm rẫy thì phát hiện chị họ là bà P.T.P. (SN 1977, ngụ xã Ea Pil) đi vào rẫy cùng một người đàn ông. Bị phát hiện, bà P. sợ chồng biết nên bảo Thu giữ bí mật và hứa sẽ cho 2 triệu đồng.

Trưa hôm sau, bà P. đến đưa tiền như đã hứa. Nhận tiền xong, Thu nảy sinh ý định quan hệ tình dục thì bà P. chống cự, bỏ chạy ra phía sau nhà.

Thu đuổi theo kéo ngã bà P. rồi dùng cây gỗ, gạch đánh nạn nhân tử vong. Thu lột đồ định hiếp dâm nhưng phát hiện bà P. tử vong nên dừng lại. Sau đó Thu cướp 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền bằng vàng cùng số tiền 200.000 đồng.

Đáng nói, vợ Thu là Vũ Thị Mây sau đó về nhà phát hiện, chẳng những không tố cáo mà còn giúp chồng mang thi thể nạn nhân đi phi tang.

Đắk Lắk: Chồng sát hại, hiếp dâm chị họ, vợ không tố giác còn giúp mang thi thể đi phi tang - Ảnh 1
Bị cáo Thu và bị cáo Mây tại phiên xét xử - Ảnh: Internet

Đến 22 giờ cùng ngày, chồng bà P. báo công an về việc vợ mất tích. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã tiến hành xác minh, sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn, trong đó có Nguyễn Văn Thu.

Sau nhiều giờ đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thi thể bà P. bị cuốn chặt bằng một tấm bạt giấu dưới cống thoát nước gần nhà Thu.

Đắk Lắk: Chồng sát hại, hiếp dâm chị họ, vợ không tố giác còn giúp mang thi thể đi phi tang - Ảnh 2
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, HĐXX giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Thu - Ảnh: Internet

Ngày 21/11/2018, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thu mức án tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm, tổng hình phạt là tử hình. Vợ Thu phải nhận mức án 1 năm 3 tháng tù giam về tội Che giấu tội phạm. Sau đó, Thu đã làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm hôm nay, HĐXX xét thấy bản án mà TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên là đúng người đúng tội nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Thu và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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