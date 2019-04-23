Nghệ An: Nghi án bé gái lớp 2 bị hai nam sinh học lớp 8 hiếp dâm

Xã hội 23/04/2019 15:53

Bé gái được một người dân phát hiện trong tình trạng có nhiều thương tích, chỉ mặc áo, không mặc quần. Nghi cháu bé bị xâm hại, nhà trường đã báo sự việc cho gia đình và lực lượng chức năng.

Mới đây, một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Nghi Phong (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nghi bị hai nam sinh lớp 8 xâm hại tình dục khiến dư luận địa phương rúng động.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Phong cho biết công an đã mời 2 học sinh nam đang học lớp 8 của trường lên trụ sở lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 2 bị xâm hại tình dục.

Theo điều tra ban đầu, chiều 22/4, chị T.T.H. nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm báo tin con gái chị là cháu N.N.H. (đang học lớp 2 Trường Tiểu học Nghi Phong) có dấu hiệu bị hiếp dâm.

Chị H. lập tức đến trường thì phát hiện trên người con gái có rất nhiều vết thương, mắt phải bị tụ máu. Bé gái được đưa vào Bệnh viện huyện Nghi Lộc để điều trị. Tối cùng ngày, cháu bé lại kêu đau nên được đưa vào bệnh viện nhi để kiểm tra.

Nghệ An: Nghi án bé gái lớp 2 bị hai nam sinh học lớp 8 hiếp dâm - Ảnh 1
Bé gái đang được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: Vietnamnet

Theo lời kể của bé gái, chiều 22/4, bé H. sang trường THCS Nghi Phong để chơi với chị gái đang học ở đây thì bị hai nam sinh lớp 8 bịt miệng, đẩy cháu xuống bãi cỏ ngoài cánh đồng xâm hại.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, một người đàn ông sống gần đó đi ra vườn thì phát hiện một bé gái bị thương, chỉ mặc áo, không mặc quần, đi sau cháu bé là một nam sinh. Bị bắt gặp, nam sinh lập tức bỏ chạy. Người đàn ông này sau đó đã đưa bé gái về trường.

Nghệ An: Nghi án bé gái lớp 2 bị hai nam sinh học lớp 8 hiếp dâm - Ảnh 2
Khu vực bé gái nghi bị xâm hại - Ảnh: Vietnamnet

Hiệu phó Trường Tiểu học Nghi Phong cho biết vào chiều ngày 22/4, khi đến giờ học mà em N.H. vẫn chưa có mặt, cô chủ nhiệm đã gọi điện về nhà để hỏi nhưng không được. Sau khi cháu bé được một người dân đưa về trường, thấy bé gái có biểu hiện bị xâm hại tình dục, nhà trường đã báo cho gia đình và công an.

Lực lượng Công an huyện Nghi Lộc đã đến trường xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời mời hai nam sinh nghi vấn về trụ sở làm việc.

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