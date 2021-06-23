Nghi án chồng sát hại vợ ở Hà Giang

Xã hội 23/06/2021 15:27

Rạng sáng ngày 23/6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 23/6, một lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày, khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 23/6, Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại xã Quang Minh (huyện Bắc Quang), đã huy động lực lượng tới hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang tổ chức khám nghiệm, điều tra.

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Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ án - Ảnh: Thanh Niên

Lực lượng chức năng xác định hiện trường là nhà riêng của bà M.T.H. (59 tuổi, trú xã Quang Minh), người tử vong là chị N.T.H. (29 tuổi, con gái bà H.), người bị thương là anh H.D.T. (39 tuổi, chồng chị H; cả 2 cùng trú xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì).

Kết quả điều tra bước đầu nhận định anh T. đã sát hại vợ sau đó tự tử nhưng không thành, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang trong tình trạng nguy kịch.

Lãnh đạo UBND xã Quang Minh cho biết thêm, vợ chồng chị H. chưa có con chung, đã ly thân được một thời gian. Rạng sáng 23/6, người dân quanh hiện trường nghe tiếng la hét, chạy sang nghe ngóng thì phát hiện chị H. đã tử vong, còn anh T. bị thương nặng, đã báo lực lượng chức năng tới xử lý.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

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