Mới đây, người dân xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng xôn xao trước sự việc hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng.

Mới đây tại xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng xảy ra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quang – Chánh văn phòng UBND huyện An Lão xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đôi vợ chồng chết bất thường tại nhà riêng. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh minh họa: Internet

Ông Nguyễn Viên Soái – Trưởng Công an xã Trường Thọ cho biết, khoảng 5 giờ sáng 6/5, hàng xóm phát hiện hai vợ chồng anh N.V.T. (SN 1963) và chị V.T.M. (SN 1970) cùng ngụ xã Trường Thọ tử vong tại nhà riêng. Chồng chết trong tư thế treo cổ còn vợ nằm sấp dưới giường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo chính quyền địa phương, sau đó công an xã đã có mặt tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định hai vợ chồng chết do bị ngạt. Còn nguyên nhân vụ việc vẫn đang được xác minh.

Theo hàng xóm, vợ chồng nạn nhân trước nay không xảy ra mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, thời gian gần đây anh T. có biểu hiện của bệnh thần kinh, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Người nhà anh T. cũng xác nhận thông tin này nhưng do anh T. không chịu đi khám nên không ai biết được tình trạng bệnh tình của anh.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

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