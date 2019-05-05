Có con với chồng người khác, bồ nhí còn nhắn tin cho vợ nhân tình: ‘Em là kẻ thứ 3 rất biết điều, chị về ở chung nhé vì 2 con thiếu ba rất tội’

Xã hội 05/05/2019 11:13

Sau khi có con với chồng người khác, "kẻ thứ ba" nhắn tin cho vợ nhân tình năn nỉ về ở chung vì sợ hai đứa trẻ thiếu ba. Vụ việc khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Từ trước đến nay, những câu chuyện ngoại tình và người thứ ba luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù có chung mô-típ nhưng mỗi câu chuyện đều có những tình tiết riêng. Đặc biệt, những "kẻ thứ ba" có muôn hình vạn trạng, có người đanh đá, có người thích giả vờ ngây thơ ra vẻ vô tội. Tuy nhiên, tự nhận mình là kẻ thứ 3 biết điều và năn nỉ vợ của nhân tình về sống chung như cô gái trong câu chuyện dưới đây là điều khá hy hữu.

Mới đây, câu chuyện về một cô bồ nhí được đăng tải trong một nhóm dành cho hội chị em khiến nhiều người không khỏi tức giận thay cho chị vợ.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ:

“Đây là con giáp thứ 13 cướp chồng người ta. Trước đây, nó đã cướp và phá vỡ 1 gia đình và người tiếp theo cũng là bạn chung của bồ trước nó cướp.

Nó biết rất rõ gia đình người ta vẫn hạnh phúc và đáng thương hơn là người vợ đang mang thai gần đến ngày đẻ mà nó ngang nhiên cướp chồng người ta, rồi nó lên mặt.

Có con với chồng người khác, bồ nhí còn nhắn tin cho vợ nhân tình: ‘Em là kẻ thứ 3 rất biết điều, chị về ở chung nhé vì 2 con thiếu ba rất tội’ - Ảnh 1
Những dòng trạng thái mùi mẫn của người bị tố là kẻ thứ ba dành cho nhân tình - Ảnh: Internet

Em này giờ đang ở Sài Gòn, người ở Hà Nội, nó cướp chồng người ta rồi mà nó còn kêu không cần danh phận nghe mà lộn mề. Người vợ anh này đã không thèm đánh nên nó càng lấn tới”.

Kèm theo đó, người này còn đăng loạt tin nhắn mà cô bồ nhí năn nỉ, tỏ ra yếu đuối với vợ của nhân tình. Theo nội dung tin nhắn, cô bồ nhí liên tục xin lỗi vì đã chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng cô ta cũng tự tin khẳng định rằng mình là kẻ thứ 3 biết điều vì không có ý định tranh giành chồng của chị vợ.

Có con với chồng người khác, bồ nhí còn nhắn tin cho vợ nhân tình: ‘Em là kẻ thứ 3 rất biết điều, chị về ở chung nhé vì 2 con thiếu ba rất tội’ - Ảnh 2

Có con với chồng người khác, bồ nhí còn nhắn tin cho vợ nhân tình: ‘Em là kẻ thứ 3 rất biết điều, chị về ở chung nhé vì 2 con thiếu ba rất tội’ - Ảnh 3
'Tiểu tam' xin lỗi và mong vợ nhân tình cùng hai con sẽ về sống chung - Ảnh: Internet

Thậm chí, cô gái này còn xin chị vợ về ở chung để các con không phải chịu cảnh thiếu ba. Sau khi được đăng tải, câu chuyện trên đã khiến nhiều chị em vô cùng bức xúc. Họ cho rằng người phụ nữ này quá trơ trẽn khi cướp chồng người khác còn nhắn tin tỏ vẻ yếu đuối như vậy để xin được tha thứ.

Có con với chồng người khác, bồ nhí còn nhắn tin cho vợ nhân tình: ‘Em là kẻ thứ 3 rất biết điều, chị về ở chung nhé vì 2 con thiếu ba rất tội’ - Ảnh 4
Tin nhắn mùi mẫn giữa 'kẻ thứ ba' và chồng người khác - Ảnh: Internet

 “Nếu thương hai đứa trẻ vậy sao ban đầu cướp cha của chúng làm gì để bây giờ xin cho hai đứa ở chung. Chị vợ này hiền quá chứ gặp tôi chắc đánh không trượt phát nào”, M.K bức xúc.

“Ngoài kia còn biết bao nhiêu đàn ông độc thân, không biết sao mấy cô gái trẻ cứ thích đàn ông có vợ, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Thương chị vợ và hai đứa nhỏ quá”, một cư dân mạng bình luận.

Dù chưa biết thực hư ra sao nhưng câu chuyện vẫn đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ và bình luận sôi nổi.

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Tự nhận là người có học thức nhưng người phụ nữ này lại chọn làm kẻ thứ ba, chen chân vào gia đình người khác khiến nhiều chị em bức xúc.

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