Nghi bị 'cắm sừng', chồng dùng dao chọc tiết lợn đâm vợ tử vong

Xã hội 06/05/2019 14:43

Sau khi gây án, Chi đã mang hung khí là con dao chọc tiết lợn đến công an đầu thú.

Hôm nay (6/5), Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Lương Văn Chi (SN 1985, trú tại thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là chị T.T.H. (SN 1988, vợ của Chi). Sau khi sát hại vợ, Chi đã mang hung khí gây án là con dao chọc tiết lợn đến công an đầu thú.

Theo lời khai, khoảng 22 giờ ngày 4/5, sau khi ăn cơm tối giữa Chi và vợ xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, Chi vào bếp lấy con dao bầu đâm 5 nhát vào bụng và ngực vợ khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ việc là do Chi nghi ngờ vợ ngoại tình. Thời gian gần đây cả hai thường xuyên cãi vã gay gắt khiến tình cảm rạn nứt. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Chi ra tay sát hại vợ rồi đi đầu thú.

Hiện Công an huyện Hải Hà đã bàn giao nghi can Lương Văn Chi cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Nghi bị 'cắm sừng', chồng dùng dao chọc tiết lợn đâm vợ tử vong - Ảnh 1
Nghi bị 'cắm sừng', Lương Văn Chi ra tay sát hại vợ - Ảnh: VOV

Hôm qua (5/5), tại tỉnh Bình Phước cũng xảy ra vụ án mạng mà nguyên nhân cũng bắt nguồn từ mâu thuẫn tình ái.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước, Nguyễn Tuấn Trung (33 tuổi, trú ấp 2, xã Minh Long, huyện Chơn Thành) và Nguyễn Trần Hoàng (38 tuổi, ngụ tại thị trấn Chơn Thành) đều có quan hệ tình cảm với cô gái tên L. (28 tuổi, đã đổi tên, ở xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, Bình Phước).

Do mâu thuẫn tình ái, khoảng 17 giờ ngày 5/5, Trung cầm hung khí chém nhiều nhát vào người Hoàng khiến nạn nhân chạy được 50 mét thì gục xuống tử vong. Trung bị công an bắt giữ ngay sau đó. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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Sau khi sử dụng ma túy đá, Tín trở về nhà dùng dao sát hại 3 người thân trong gia đình. Mặc dù người nhà đã lo sợ mang những các loại dao, kéo cất đi nhưng vẫn không thoát.

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