Không hiểu vì mâu thuẫn gì mà Phong dùng búa sát hại cô ruột rồi gọi điện tự thú với công an.

Cơ quan Công an quận 8 (TP.HCM) vẫn đang phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nghi án cháu sát hại cô bằng búa xảy ra ở phường 12. Nạn nhân là bà H. (59 tuổi), còn nghi phạm là cháu ruột của bà H. Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 27/4, người dân xôn xao khi thấy nhiều công an đi vào một căn nhà trong hẻm 146 đường Nguyễn Chí Nghĩa, phường 12 quận 8. Nhiều người đi theo thì phát hiện một phụ nữ lớn tuổi nằm gục trên vũng máu, bên cạnh là một cây búa dính máu.

Cơ quan công an có mặt điều tra làm rõ vụ việc - Ảnh: Zing Nghi phạm sát hại bà H. là Phong (23 tuổi). Nạn nhân là chị gái của ông T. (bố Phong). Bà H. không lấy chồng nên ở chung với gia đình em trai. Còn Phong mới ra trường, đang đi làm công trình xây dựng với cha. Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án, Phong gọi điện báo công an. Công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa Phong về trụ sở lấy lời khai, làm rõ vụ án mạng.

Người thân không thể hiểu tại sao Phong lại có hành động như vậy khi chỉ vài ngày nữa Phong sẽ nhận bằng tốt nghiệp đại học. Hàng xóm nhận xét thanh niên này hiền lành, mặt lúc nào cũng cúi gằm. Những người dân sống xung quanh cho hay họ không chứng kiến quá trình gây án của Phong. Chỉ đến khi công an đến kiểm tra mọi người mới biết Phong sát hại cô ruột. Cách đây ít ngày tại huyện Tuần Giáo (Điện Biên) cũng xảy ra vụ việc sát hại người thân ruột thịt khiến dư luận phẫn nộ. Trưa 25/4, Lò Văn Biên (20 tuổi, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) xin tiền và mượn điện thoại của em gái là Lò Thị Cương (15 tuổi) đi cầm cố nhưng cô gái không cho. Lời qua tiếng lại, Biên dùng cây gỗ đánh em gái bất tỉnh rồi dùng khăn siết cổ đến chết. Sự việc được người cha dượng phát hiện và báo công an. Biên bị bắt sau 1 ngày lẩn trốn. Theo chính quyền địa phương, Cương mới 15 tuổi nhưng đã phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Còn Biên năm nay đã 20 tuổi nhưng vẫn ăn chơi lêu lổng, không lo làm ăn, thậm chí còn nghiện ma túy.

Hoàn cảnh đáng thương của thiếu nữ 15 tuổi bị anh ruột sát hại ở Điện Biên Thiếu nữ bị anh trai sát hại ở Điện Biên mồ côi cha từ nhỏ, phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

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