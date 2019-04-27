Vụ bác rể sát hại cháu 8 tuổi, chôn sau vườn nhà: Hé lộ nguyên nhân khó tin

Xã hội 27/04/2019 11:20

Chỉ vì mâu thuẫn người lớn, gã bác rể đã ra tay sát hại cháu trai 8 tuổi rồi chôn xác trong vườn.

Liên quan đến vụ án bé trai 8 tuổi bị bác rể sát hại rồi phi tang xác xảy ra ở xã Thuỷ Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại xã Thủy Xuân Tiên) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan công an cho biết Toản có dấu hiệu bị thần kinh và được gia đình đưa đi điều trị. Tuy nhiên tại thời điểm gây án, tình trạng của Toản hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu thần kinh.

Do trước đó mẹ cháu bé 8 tuổi có nói Toản là loại thần kinh không làm ăn gì nên Toản sinh lòng thù hận. Chiều 24/4, Toản đã đến trường học đón cháu N.H.Tr. đưa về nhà rồi dùng xẻng đánh vào đầu khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Toản cho thi thể cháu Tr. vào bao tải và chôn dưới đống gạch trong vườn nhà.

Vụ bác rể sát hại cháu 8 tuổi, chôn sau vườn nhà: Hé lộ nguyên nhân khó tin - Ảnh 1
Gia đình lo hậu sự cho bé trai - Ảnh: Đời sống Việt Nam

Như đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 24/4, mẹ cháu Tr. đến trường học để đón con nhưng cô giáo cho biết bé Tr. không vào lớp. Sau đó người mẹ đã thông báo cho người thân, cùng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích cháu bé. 

Đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu Tr. được nhét trong bao tải chôn dưới đống gạch trong vườn nhà đối tượng Toản. Cơ quan công an lập tức phong tỏa hiện trường, bắt giữ Toản đưa về trụ sở.

Theo người dân địa phương, Toản có vấn đề về thần kinh, thường ngày không làm lụng gì, trước đây nhiều lần đánh vợ nhập viện.

Vụ bác rể sát hại cháu 8 tuổi, chôn sau vườn nhà: Hé lộ nguyên nhân khó tin - Ảnh 2
Nơi phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi - Ảnh: Internet

Đại diện Công an xã Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ, Hà Nội) xác nhận Toản có dấu hiệu của bệnh tâm thần, được hưởng trợ cấp 520.000 đồng/ tháng. Gia đình đối tượng thuộc diện hộ nghèo của xã, vợ Toản làm công ty may ở địa phương, còn Toản trước đây thì nuôi lợn nhưng vài năm nay không làm gì. Hai vợ chồng có 3 người con, hai cháu đang học cấp 2, một cháu đang học cấp 1.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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Sáng 26.4, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, nghi phạm trong vụ án sát hại cháu họ 8 tuổi là ông Vũ Huy Toản (41 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ). Hiện ông Toản đang bị tạm giữ để điều tra hành vi “Giết người”.

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