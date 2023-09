Lợi dụng cháu gái ruột bị bệnh tâm thần, Đúng cho cháu 10 ngàn đồng rồi giở trò đồi bại. Sự việc được cha nạn nhân phát hiện và báo công an.

Sáng nay (13/4), Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Đúng (64 tuổi, ở ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 9/10/2018, Nguyễn Văn Đúng và em ruột của mình là ông N.V.N. (54 tuổi, ở xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang) tổ chức ăn nhậu tại nhà ông N. cùng một số anh em hàng xóm.

Đang nhậu thì Đúng đứng lên nói đi tìm ông Hận vào nhậu cùng. Khi đi ra phía sau nhà, Đúng phát hiện cháu ruột là Dung (17 tuổi, đã đổi tên) bị bệnh tâm thần đang chơi trong vườn nhà nên nảy sinh ý định đồi bại.

Lợi dụng cháu gái ruột bị bệnh tâm thần, không có khả năng nhận thức, Đúng cho 10 ngàn đồng rồi giở trò đồi bại - Ảnh: Công Lý

Đúng gọi cháu Dung lại, cho 10 ngàn đồng rồi kêu cháu nằm xuống nền xi măng gần đó để hắn thực hiện hành vi giao cấu.

Thấy anh trai đi lâu không về, ông N. đi ra phía sau nhà kiểm tra và bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng Đúng đang xâm hại con gái của mình. Quá bức xúc, ông N. đã đến công an tố cáo hành vi mất nhân tính của gã anh trai ruột.

Đến ngày 26/10/2018, Nguyễn Văn Đúng đã đến Công an huyện Châu Thành đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

