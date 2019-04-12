Đang chờ thụ án tội dâm ô, yêu râu xanh lại giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 5

Xã hội 12/04/2019 17:50

Đang tại ngoại chờ thụ án về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, Trực lại bị phát hiện lẻn vào trường tiểu học giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 5.

Mới đây, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã bắt tạm giam nghi can Lê Chính Trực (32 tuổi, trú phường Phước Hòa) để điều tra về hành vi dâm ô một học sinh lớp 5. Đáng nói, Trực vẫn đang trong thời gian tại ngoại chờ thụ án 2 năm tội danh Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, vào năm 2018, Trực đến siêu thị Coopmart Nha Trang để chơi game thì gặp cháu Hân (sinh năm 2004, đã đổi tên) liền bắt chuyện làm quen.

Sau đó, Trực rủ Hân đi mua trà sữa. Khi thiếu nữ đồng ý, Trực chở nạn nhân đến một quán cà phê ở khu vực Hòn Rớ (xã Phước Đồng) rồi giở trò dâm ô. Đến tối Hân đã kể lại sự việc với cha mẹ, gia đình lập tức báo công an.

Đang chờ thụ án tội dâm ô, yêu râu xanh lại giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 5 - Ảnh 1
Đối tượng Lê Chính Trực - Ảnh: Zing

Khi được mời lên trụ sở làm việc, Trực đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình. Lợi dụng bé Hân chậm phát triển, Trực đã dụ dỗ rồi giở trò dâm ô.

Đến ngày 4/4/2019, Trực tiếp tục vào trường Tiểu học Vĩnh Trường (phường Vĩnh Trường) và giở trò đồi bại với một bé gái học lớp 5 trong nhà vệ sinh của trường. Khi một số học sinh phát hiện báo bảo vệ, Trực buông nạn nhân bỏ đi. 

Ngày 11/4, khi được mời lên trụ sở làm việc, Trực đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an TP Nha Trang tạm giữ Lê Chính Trực về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

TP.HCM: Đã bắt được nghi phạm hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong công viên ở quận 5

TP.HCM: Đã bắt được nghi phạm hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong công viên ở quận 5

Qua điều tra, công an phát hiện ngoài xâm hại bé Linh, Lương Tuấn Bửu (28 tuổi) còn có hành vi dâm ô một bé gái khác ở công viên.

Xem thêm
Từ khóa:   dâm ô trẻ em hiếp dâm trẻ em yêu râu xanh

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 47 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản