Đang tại ngoại chờ thụ án về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, Trực lại bị phát hiện lẻn vào trường tiểu học giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 5.

Mới đây, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã bắt tạm giam nghi can Lê Chính Trực (32 tuổi, trú phường Phước Hòa) để điều tra về hành vi dâm ô một học sinh lớp 5. Đáng nói, Trực vẫn đang trong thời gian tại ngoại chờ thụ án 2 năm tội danh Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, vào năm 2018, Trực đến siêu thị Coopmart Nha Trang để chơi game thì gặp cháu Hân (sinh năm 2004, đã đổi tên) liền bắt chuyện làm quen.

Sau đó, Trực rủ Hân đi mua trà sữa. Khi thiếu nữ đồng ý, Trực chở nạn nhân đến một quán cà phê ở khu vực Hòn Rớ (xã Phước Đồng) rồi giở trò dâm ô. Đến tối Hân đã kể lại sự việc với cha mẹ, gia đình lập tức báo công an.

Đối tượng Lê Chính Trực - Ảnh: Zing

Khi được mời lên trụ sở làm việc, Trực đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình. Lợi dụng bé Hân chậm phát triển, Trực đã dụ dỗ rồi giở trò dâm ô.

Đến ngày 4/4/2019, Trực tiếp tục vào trường Tiểu học Vĩnh Trường (phường Vĩnh Trường) và giở trò đồi bại với một bé gái học lớp 5 trong nhà vệ sinh của trường. Khi một số học sinh phát hiện báo bảo vệ, Trực buông nạn nhân bỏ đi.

Ngày 11/4, khi được mời lên trụ sở làm việc, Trực đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an TP Nha Trang tạm giữ Lê Chính Trực về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

TP.HCM: Đã bắt được nghi phạm hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong công viên ở quận 5 Qua điều tra, công an phát hiện ngoài xâm hại bé Linh, Lương Tuấn Bửu (28 tuổi) còn có hành vi dâm ô một bé gái khác ở công viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-cho-thu-an-toi-dam-o-yeu-rau-xanh-lai-gio-tro-doi-bai-voi-nu-sinh-lop-5-321611.html