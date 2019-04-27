Thiếu nữ bị anh trai sát hại ở Điện Biên mồ côi cha từ nhỏ, phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Liên quan tới vụ việc thiếu nữ Lò Thị Cương (15 tuổi, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) nghi bị anh trai ruột sát hại vào trưa ngày 25/4 gây rúng động dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang giám sát nghi phạm Lò Văn Biên (20 tuổi) trong bệnh viện, đợi đối tượng hồi phục sẽ lấy lời khai, điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân có hoàn cảnh rất éo le. Cương và Biên là con của bà Lò Thị Sượi (SN 1978) với ông Lò Văn Phóng (SN 1979) trú tại xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, Điện Biên.

Ông Phóng dính đến ma túy và đã chết cách đây nhiều năm. Năm 2014, bà Lò Thị Sượi đi bước nữa, đưa cả hai con riêng về sống với nhà chồng ở xã Quài Tở.

Cương mới 15 tuổi nhưng đã phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Còn Biên năm nay đã 20 tuổi nhưng vẫn ăn chơi lêu lổng, không lo làm ăn, thậm chí còn nghiện ma túy.

Hai anh em Biên, Cương - Ảnh: Internet

Vì kinh tế khó khăn nên bà Sượi phải đi làm thuê tại Hải Dương kiếm sống, hai anh em Biên, Cương ở nhà với bố dượng. Thời điểm Biên sát hại em gái, người cha dượng đang đi ăn cỗ ở nhà bạn.

Một số hàng xóm cho biết, trưa 25/4, Biên xin tiền và mượn điện thoại của Cương đi cầm cố nhưng Cương không cho. Lời qua tiếng lại, Cương dùng cây gỗ đánh em gái bất tỉnh rồi dùng khăn siết cổ đến chết.

Gây án xong Biên bỏ ra khỏi nhà. Đúng lúc này người cha dượng đi về, gọi Biên vào nhà ăn cơm nhưng đối tượng không quay lại. Đến khi vào nhà, người cha dượng thấy Cương nằm đắp chăn trên giường và gọi dậy ăn cơm thì phát hiện Cương đã tử vong. Sự việc được báo lên công an địa phương.

Sau gần một ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt được Lò Văn Biên khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa địa bản Đứa, xã Quài Tở, cách hiện trường khoảng 10km.

Khi bị bắt, đối tượng chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, cởi trần, tình trạng sức khỏe yếu do suy kiệt và nghi ăn lá ngón tự tử. Hiện nghi phạm đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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