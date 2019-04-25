Uất ức vì lời nói của Nhi, Luận đã chuẩn bị 3 con dao, 1 mã tấu đột nhập vào nhà giết chết 3 người.

Rạng sáng nay (25/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), nghi can trong vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương.

Theo thông tin từ Thanh Niên, Luận là hàng xóm của bà Đào Thị Thu Cúc (sinh năm 1965), thường xuyên qua quán nước của bà để uống cà phê.

Chân dung nghi phạm sát hại 3 người trong cùng một gia đình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì Luận hay xem phim nhạy cảm trên điện thoại khi đến quán nên bị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái của bà Cúc) phàn nàn nhiều lần và đuổi về. Vì nghĩ rằng Nhi coi thường mình nên Luận ghi hận và nuôi ý định trả thù.

Vào ngày 23/4, sau khi đánh bạc thua 5 triệu đồng, Luận có ý định tự tử, lại nhớ đến việc mình bị coi thường nên tìm sang nhà bà Cúc để trả thù.

Khoảng 0 giờ ngày 24/4, đối tượng này mang theo 3 con dao, 1 mã tấu và dây kẽm rời khỏi nhà. Trước khi cạy mái tôn nhà bà Cúc, Luận dùng dây kẽm cột cửa các ngôi nhà xung quanh.

Khi bị bà Cúc phát hiện, Luận dùng dao chém chết nạn nhân rồi lần lượt sát hại Nhi và bé Nguyễn Thị Bảo Ngân (sinh năm 2011, cháu ngoại bà Cúc).

Sau khi gây án, Luận mang hung khí đến bãi đất trống gần nhà phi tang rồi tắm rửa như bình thường.

Tại địa phương, Luận được biết đến là người lười lao động, có máu cờ bạc.

Hiện trường vụ thảm án - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 7 giờ sáng hôm qua, người dân tại ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) phát hiện 3 người trong cùng gia đình tử vong với nhiều vết thương trên người.

Nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (sinh năm 1965), Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 2002) và Nguyễn Thị Bảo Ngân (sinh năm 2011). Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Thảm sát tại Bình Dương khiến 3 người trong gia đình tử vong: Hé lộ tình tiết lạ Trước khi xảy ra vụ thảm sát, tại khu vực nhà bà Cúc cúp điện liên tục đến hơn 1 giờ sáng mới có lại. Tại hiện trường, không chỉ nhà nạn nhân mà các căn nhà gần đó đều bị kẻ thủ ác khóa từ bên ngoài.

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