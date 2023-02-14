Nghẹt thở phút giải cứu những nạn nhân mắc kẹt trong tai nạn xe khách nghiêm trọng ở Quảng Nam

Xã hội 14/02/2023 10:22

Những người dân sống xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người tử vong ở ngã tư giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Theo thông tin từ VietNamNet, có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người tử vong sáng nay (14/2), bà Lê Thị Lệ (SN 1968, ở thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) kể lại, lúc đó khoảng 3h40, tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng động rất lớn.

“Tôi chạy ra thì thấy xe ô tô khách nằm lật ngược, một số người còn mắc kẹt trong xem, một số đã ra khỏi xe, máu me bê bết. Tôi gọi cấp cứu và cùng mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện”, bà Lệ kể.

Anh Phạm Văn Sơn (SN 1988, quê ở Ninh Bình) tài xế đang nghỉ tại quán nước ngay cạnh vụ tai nạn cho biết, khoảng 3h40 sáng 14/2, anh cùng 6 tài xế khác đang nằm ngủ thì nghe tiếng động rất lớn phát ra ngay bên cạnh.

“Tôi cùng 6 anh em khác chạy ra thì thấy ô tô khách lật ngược lại, nhiều người với ra gọi: “Cứu tôi với...”. Tôi cùng các anh em khác dùng gỗ và xà beng đập kính, cạy cửa xe ra cứu người mắc kẹt”, anh Sơn kể lại.

Cũng theo anh Sơn, anh gọi điện thoại cho cấp cứu, sau đó chuyển người bị nạn ra khỏi xe đưa đến bệnh viện. “Những người tử vong thì chúng tôi đưa ra đặt một bên lề đường....”, anh Sơn chia sẻ.

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Anh Phạm Văn Sơn - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 4h sáng ngày 14/2 đã xảy tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại ngã tư giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên xe ô tô khách biển số 76B-006.60 chở đoàn đi từ Quảng Ngãi đi ra Huế để khám bệnh, đến vị trí trên thì va chạm với đầu kéo BKS 92H004.33 chạy hướng ngược lại. Hậu quả 6 người tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện. Hiện nhiều người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nghẹt thở phút giải cứu những nạn nhân mắc kẹt trong tai nạn xe khách nghiêm trọng ở Quảng Nam - Ảnh 2
Xe ô tô khách nằm lật ngửa tại hiện trường - Ảnh: Báo Dân Trí
Nghẹt thở phút giải cứu những nạn nhân mắc kẹt trong tai nạn xe khách nghiêm trọng ở Quảng Nam - Ảnh 3
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người tử vong - Ảnh: Báo Dân Việt

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của 7 người trong số 8 tử vong gồm:

- Phạm Đức Hậu, SN 1975, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

- Lê Thị Sơ, SN 1970, TP Quảng Ngãi.

- Đặng Liên, SN 1962, TP Quảng Ngãi.

- Đinh Văn Hai, 1969, TP Quảng Ngãi.

- Bạch Ngọc Linh, 1966, TP Quảng Ngãi.

- Trần Thị Máng, SN 1968, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

- Nguyễn Trần H. Trang SN 1999, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Một nạn nhân tử vong còn lại chưa xác định được họ tên, quê quán.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm: Võ Thanh Lùng (1997), Lê Thị Tín (1973, Phạm Thị Mơ (1963), Lê Văn Nốp (1982), Phạm Văn Ân (1962), Lê Thị Lệ (1975), Lê Tuấn Hoa (1986), Trần Thị Bông (1963), Võ Thị Thúy Trâm (1984, trú thành phố Quảng Ngãi); Dương Ngọc Kỳ (1970, trú huyện tư nghĩa, Quảng Ngãi) và 3 nạn nhân nam và 1 nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính.

Danh tính những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam

Danh tính những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam

Vào ngày 14/2, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính những người tử vong liên quan vụ ô tô khách va chạm với container vào rạng sáng cùng ngày.

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