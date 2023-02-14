Vào ngày 14/2, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính những người tử vong liên quan vụ ô tô khách va chạm với container vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ Tổ Quốc, vào khoảng 3h41' rạng sáng nay (14/2), tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Qảng Nam. Tại thời điểm trên, ô tô khách 76B-006.60 chở theo nhiều người va chạm với ô tô đầu kéo 92H-004.33, 92R-004.69, do Trần Minh Nhật (SN 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) cầm lái chạy theo hướng cầu vượt Trường Hải - cảng Tam Hiệp.

Vụ va chạm khiến 8 người chết, trong đó 6 người chết tại chỗ. Ngoài ra, nhiều người khác bị thương hiện đang được cấp cứu. 2 ô tô hư hỏng nặng, ô tô khách bị lật ngửa. Xe ô tô khách hư hỏng nặng, nằm lật ngửa - Ảnh: Báo Dân Trí Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ VietNamNet, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của 7 người trong số 8 tử vong gồm:

- Phạm Đức Hậu, SN 1975, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. - Lê Thị Sơ, SN 1970, TP Quảng Ngãi. - Đặng Liên, SN 1962, TP Quảng Ngãi. - Đinh Văn Hai, 1969, TP Quảng Ngãi. - Bạch Ngọc Linh, 1966, TP Quảng Ngãi. - Trần Thị Máng, SN 1968, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. - Nguyễn Trần H. Trang SN 1999, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Một nạn nhân tử vong còn lại chưa xác định được danh tính. Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm: Võ Thanh Lùng (1997), Lê Thị Tín (1973, Phạm Thị Mơ (1963), Lê Văn Nốp (1982), Phạm Văn Ân (1962), Lê Thị Lệ (1975), Lê Tuấn Hoa (1986), Trần Thị Bông (1963), Võ Thị Thúy Trâm (1984, trú thành phố Quảng Ngãi); Dương Ngọc Kỳ (1970, trú huyện tư nghĩa, Quảng Ngãi) và 3 nạn nhân nam và 1 nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính. Vụ tai nạn làm 8 người tử vong - Ảnh: Báo Dân Việt Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Việt Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnamnet Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn kể trên. Phó Thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức đoàn công tác của Ủy ban và các cơ quan thành viên liên quan, trực tiếp đến ngay hiện trường để phối hợp lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

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