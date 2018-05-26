Nghe được chồng nói chuyện tình cảm với một người phụ nữ khác qua điện thoại, người vợ tức giận, nghĩ quẩn nên ăn lá ngón tự tử.

Ngày 26/5, ông Lô Văn Bốn (trưởng trạm y tế xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trạm y tế vừa tiếp nhận một trường hợp tự tử bằng lá ngón. Vì được phát hiện và cứu chữa kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Chị N được phát hiện, cứu chữa kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch

Chiều ngày 25/5, chị Xồng Ý N ( ngụ xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) được người nhà đưa đến trạm y tế xã trong tình trạng khó thở, hôn mê, tím tái, nghi ngờ ăn lá ngón.

Sau khi thăm khám, nhân viên trạm y tế đã cùng người thân bệnh nhân giải cứu bằng cách kiếm cây lá rừng uống rồi sau đó tiêm, truyền thuốc giải độc cho bệnh nhân.

Sau khi tỉnh lại, chị N cho biết, tình cờ nghe được chồng nói chuyện tình cảm với người phụ nữ khác qua điện thoại nên tức giận. Trong lúc quẩn trí, chị đã lên rừng hái lá ngón ăn với mục đích tự tử. Rất may người chồng phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

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