Mới lấy chồng được 4 ngày, thiếu nữ 17 tuổi ăn lá ngón tự tử

Tin nóng 01/03/2018 23:02

Trước lúc tìm đến cái chết, P. có để lại lá thư tuyệt mệnh cho gia đình với nội dung vì lấy chồng không được như ý, bây giờ muốn bỏ cũng không được nên chẳng thiết sống nữa.

Hôm nay (1/3), lãnh đạo xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cô gái ăn lá ngón tự vẫn sau khi cưới chồng được 4 ngày.

Nạn nhân là Xồng Y P. (17 tuổi, trú ở bản Huồi Khe xã Mường Ải huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). 

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, P. mới kết hôn với anh Thò Bá Nênh được 4 ngày. Ngày 27/2, chồng đưa P. về thăm lại bố mẹ vợ theo phong tục. Tuy nhiên, trưa 28/2, trong lúc mọi người vắng nhà P. đã ăn lá ngón tự tử. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày thì qua đời.

Trước lúc tìm đến cái chết, P. có để lại lá thư tuyệt mệnh cho gia đình với nội dung vì lấy chồng không được như ý, bây giờ muốn bỏ cũng không được nên không thiết sống nữa.

Hiện thi thể P. đã được an táng theo phong tục của địa phương.

Mới lấy chồng được 4 ngày, thiếu nữ 17 tuổi ăn lá ngón tự tử - Ảnh 1
 Nhiều nạn nhân là người dân tộc thường tìm đến lá ngón để tự vẫn - Ảnh minh họa: Internet

Trước đây tại xã Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cũng xảy ra vụ việc tương tự. Khoảng 6 giờ ngày 20/9/2017, anh Moong Văn H. (SN 1997), trú ở bản Kim Đa, xã Phà Đánh được người dân phát hiện tử vong trong tư thế nằm sấp, gần bụi cây. 

Khoảng 13 giờ 30 ngày 19/9, anh H. đòi bố mẹ cho đi học lái xe nhưng gia đình không cho nên đã bỏ nhà đi. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày gia đình không thấy con về nên đã báo cáo lên xã cùng bà con trong bản chia nhau đi tìm H. trong rừng nhưng không thấy. Sau đó thì phát hiện sự việc đau lòng trên. 

Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngộ độc lá ngón. Đáng nói, đây là lần thứ 2 anh H. ăn lá ngón tự tử. Trước đó vào năm 2016, nam thanh niên xin tiền bố mẹ mua xe máy nhưng do nhà quá nghèo nên không mua được, H. nghĩ quẩn vào rừng ăn lá ngón tự tử nhưng đã được cứu chữa kịp thời.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

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Từ khóa:   ăn lá ngón tự tử tự tử

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