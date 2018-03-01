Bị gia đình cấm yêu, nữ sinh lớp 9 và bạn trai cùng nhau tự tử chết

Tin nóng 01/03/2018 14:34

Sau khi người yêu uống thuốc độc, thiếu nữ ở Sóc Trăng chạy xe máy lên cầu cách nhà gần 30 km rồi gieo mình xuống sông tự tử.

Sáng nay (1/3), lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể thiếu nữ nhảy cầu tự tử tại sông Mỹ Thanh (giáp ranh huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc này, người yêu của cô gái là Sơn Mệnh (25 tuổi, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) đang được gia đình tổ chức tang lễ.

Bị gia đình cấm yêu, nữ sinh lớp 9 và bạn trai cùng nhau tự tử chết - Ảnh 1
Hiện trường nơi thiếu nữ nhảy cầu tự tử - Ảnh: Zing

Theo chính quyền địa phương, Sơn Mệnh làm công nhân thủy sản tại khu công nghiệp An Nghiệp. Vài tháng nay, nam thanh niên có quan hệ tình cảm với một thiếu nữ gần nhà.

Tuy nhiên, vì thiếu nữ này mới học lớp 9 nên gia đình không cho con gái tiếp tục mối quan hệ với bạn trai. Trong một phút nông nổi, Mệnh đã uống thuốc độc tự tử vào đêm 27/2 và tử vong ngay sáng hôm sau, cán bộ phường 2 , TP Sóc Trăng chia sẻ với Zing.

Trong buổi sáng nhận tin người yêu qua đời, thiếu nữ chạy xe máy lên cầu Mỹ Thanh cách nhà gần 30 km, rồi gieo mình xuống sông tự tử. Cái chết của đôi nam nữ khiến gia đình vô cùng bàng hoàng, đau xót. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể. 

Cách đây không lâu, tại Lào Cai cũng xảy ra vụ tự tử vì tình khiến dư luận địa phương rúng động. Chiều 27/2, gia đình thiếu nữ Hàng Thị V. (18 tuổi, trú tại thôn Cốc Lầu, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) giao cho con gái nhiệm vụ đi chăn trâu rồi cả nhà ra đồng làm việc. Đến khoảng 18 giờ, mọi người bàng hoàng phát hiện cô gái đã treo cổ tự tử bằng dây vải trong bếp. Gia đình lập tức thông báo cho chính quyền địa phương xuống hiện trường. 

Tuy nhiên, do không muốn khám nghiệm tử thi nên gia đình đã làm thủ tục mai táng cho con theo phong tục địa phương. 

Lãnh đạo UBND xã Cốc Lầu cho biết, nguyên nhân ban đầu cho thấy V. treo cổ tự tử có liên quan đến vấn đề yêu đương. Trước đây, V. yêu một thanh niên ở xã khác. Tuy nhiên, mới đây thanh niên này đi lấy vợ dẫn đến việc V. chán nản và tìm đến cái chết.

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Từ khóa:   tự tử vì tình nhảy cầu tự tử

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