Lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh trong tư thế đắp chăn, mặt tái nhợt, cổ tay có vết cắt sâu, vũng máu trải dài trên nệm. Bước đầu nghi ngờ nam thanh niên cắt tay tự tử.

Ngày 9/2, thiếu tá Phan Đình Trung - Phó trưởng Công an phường Khương Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vào sáng ngày 8/2, đơn vị này nhận được tin báo một nam thanh niên bất tỉnh trên vũng máu trong nhà nghỉ thuộc phố Khương Trung. Người phát hiện sự việc là nhân viên của nhà nghỉ, sau khi thấy khách ở quá số giờ đã đăng ký nên lên phòng kiểm tra.

Do nợ nần không có tiền về quê ăn Tết, nam thanh niên cắt tay tự tử trong nhà nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường. Theo ghi nhận, nạn nhân nằm bất tỉnh trong tư thế đắp chăn, mặt tái nhợt, cổ tay có vết cắt sâu, vũng máu trải dài trên nệm. Bước đầu nghi ngờ nam thanh niên cắt tay tự tử.

Nhận thấy nạn nhân vẫn còn thở, nhân viên y tế tiến hành sơ cứu tại chỗ. Ngay sau đó, công an phường sở tại đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành làm rõ: Nạn nhân là anh Lê Mạnh C. (29 tuổi, quê quán Như Xuân, Thanh Hóa), là lao động tự do tại Hà Nội. Vì mắc nợ không có khả năng trả, lại thêm việc gia đình giục về quê ăn Tết nên đã quẫn trí cắt tay tự tử.



"Bên cạnh việc cấp cứu cho nạn nhân, chúng tôi cũng đã khẩn trương liên hệ với người nhà của anh C. Hiện nay, sức khoẻ của nam thanh niên đã chuyển biến tốt và qua cơn nguy kịch", Thiếu tá Trung thông tin trên Đời sống & Pháp luật.

Sau khi nhận được tin, cha ruột nạn nhân đã gửi lời cảm ơn đến Công an TP. Hà Nội và Công an phường Khương Thượng. Gia đình nạn nhân bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước hành động kịp thời của các chiến sỹ công an nhân dân đã giúp nạn nhân vượt qua cơn hiểm nghèo.

