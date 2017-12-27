Vĩnh Long: Con gái bàng hoàng phát hiện cha đâm chết mẹ rồi tự sát

Tin nóng 27/12/2017 12:00

Nghe tiếng kêu cứu, người con gái tức tốc chạy vào phòng thì phát hiện mẹ mình bị đâm. Cạnh đó, người cha đang dùng dao tự sát.

Sáng nay (27/12), Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng. Danh tính nạn nhân được xác định là ông G. (42 tuổi) và bà T. (35 tuổi). Vợ chồng ông G. sống tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình.

Cụ thể, vào rạng sáng 25/12, con gái nghe tiếng kêu cứu liền chạy vào phòng thì phát hiện mẹ bị đâm. Bên cạnh, người cha đang cầm dao tự sát. Người con tá hỏa tri hô bà con hàng xóm đến ứng cứu. Khi mọi người đến nơi thì vợ chồng ông G. đã tử vong.

Vĩnh Long: Con gái bàng hoàng phát hiện cha đâm chết mẹ rồi tự sát - Ảnh 1
Vụ việc khiến người dân khu vực bàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Nhận được tin báo, Công an huyện Tam Bình và các lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long – cho biết bước đầu nghi phạm giết bà T. được xác định là người chồng. Ông G. có dấu hiệu tâm thần và vẫn đang chữa bệnh, theo Dân Việt.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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