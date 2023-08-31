Về quê chơi vào ngày rằm, nguyên nữ Chủ tịch huyện miền núi ở Nghệ An đạp xe đi thể dục thì bất ngờ mất tích. Người thân và cơ quan chức năng phát hiện bà L. nằm tử vong cùng chiếc xe đạp trong bụi cây vào sáng hôm sau.

Theo Dân Trí đưa tin, sáng 31/8, lãnh đạo UBND xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ cạnh tường rào ven đường trên địa bàn xã này. Nạn nhân được xác định là bà V.T.H.L. (SN 1960).

Thông tin cho biết, trước đó vào chiều 30/8, bà L. từ thành phố Vinh về quê ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để ăn rằm. Chiều cùng ngày, bà L. về nhà tại xã Đỉnh Sơn.

Hình ảnh trích xuất camera cho thấy bà L. đạp xe đi thể dục trước khi xảy ra mất tích. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Khoảng 17h30' cùng ngày, bà L. đạp xe đi thể dục. Tuy nhiên sau đó người thân không thấy bà L. về nhà nên tá hỏa đi tìm. Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm nhưng không được, người thân đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Theo thông tin báo Tiền Phong chia sẻ: “Tối hôm qua, cả làng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được. Trích xuất camera phát hiện bà L. đạp xe đi trên đường nhưng nhiều đoạn không có camera nên không phát hiện được. Đến tờ mờ sáng hôm nay thì phát hiện thi thể bà L. đã tử vong trong bụi cây, cạnh bờ tường rào. Đoạn này bụi cây rậm đứng ngoài không phát hiện ra. Hiện cơ quan công an đang làm việc tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc”, ông Hợi nói và cho biết, nhìn từ bên ngoài không phát hiện dấu vết bất thường trên thi thể nạn nhân.

Nơi phát hiện thi thể bà L. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Được biết, bà V.T.H.L., từng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn và đã về hưu khoảng 5 năm nay. Người thân đang làm thủ tục đưa thi thể bà L. về quê mai táng theo phong tục.

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