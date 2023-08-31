Nghệ An: Phát hiện thi thể nguyên nữ Chủ tịch huyện sau một đêm mất tích trong bụi cây

Xã hội 31/08/2023 10:56

Về quê chơi vào ngày rằm, nguyên nữ Chủ tịch huyện miền núi ở Nghệ An đạp xe đi thể dục thì bất ngờ mất tích. Người thân và cơ quan chức năng phát hiện bà L. nằm tử vong cùng chiếc xe đạp trong bụi cây vào sáng hôm sau.

Theo Dân Trí đưa tin, sáng 31/8, lãnh đạo UBND xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ cạnh tường rào ven đường trên địa bàn xã này. Nạn nhân được xác định là bà V.T.H.L. (SN 1960).

Thông tin cho biết, trước đó vào chiều 30/8, bà L. từ thành phố Vinh về quê ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để ăn rằm. Chiều cùng ngày, bà L. về nhà tại xã Đỉnh Sơn.

Nghệ An: Phát hiện thi thể nguyên nữ Chủ tịch huyện sau một đêm mất tích trong bụi cây - Ảnh 1
Hình ảnh trích xuất camera cho thấy bà L. đạp xe đi thể dục trước khi xảy ra mất tích. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Khoảng 17h30' cùng ngày, bà L. đạp xe đi thể dục. Tuy nhiên sau đó người thân không thấy bà L. về nhà nên tá hỏa đi tìm. Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm nhưng không được, người thân đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Theo thông tin báo Tiền Phong chia sẻ: “Tối hôm qua, cả làng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được. Trích xuất camera phát hiện bà L. đạp xe đi trên đường nhưng nhiều đoạn không có camera nên không phát hiện được. Đến tờ mờ sáng hôm nay thì phát hiện thi thể bà L. đã tử vong trong bụi cây, cạnh bờ tường rào. Đoạn này bụi cây rậm đứng ngoài không phát hiện ra. Hiện cơ quan công an đang làm việc tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc”, ông Hợi nói và cho biết, nhìn từ bên ngoài không phát hiện dấu vết bất thường trên thi thể nạn nhân.

Nghệ An: Phát hiện thi thể nguyên nữ Chủ tịch huyện sau một đêm mất tích trong bụi cây - Ảnh 2
Nơi phát hiện thi thể bà L. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Được biết, bà V.T.H.L., từng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn và đã về hưu khoảng 5 năm nay. Người thân đang làm thủ tục đưa thi thể bà L. về quê mai táng theo phong tục.

Nạn nhân trong vụ nổ lớn ở phòng trọ Bình Dương đã tử vong sau 2 ngày điều trị tích cực

Nạn nhân trong vụ nổ lớn ở phòng trọ Bình Dương đã tử vong sau 2 ngày điều trị tích cực

Anh D.V.D (26 tuổi, ngụ tại Bình Dương) - nạn nhân trong vụ nổ phòng trọ, đã không qua khỏi sau 2 ngày điều trị tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   nguyên nữ Chủ tịch huyện mất tích tử vong trong bụi cây Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới