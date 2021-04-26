Nghệ An: Phát hiện thi thể người đàn ông bốc mùi hôi thối bên vệ đường

Xã hội 26/04/2021 16:23

Thi thể người đàn ông được phát hiện trong tình trạng quấn trong chiếu, bỏ lại ven đường ở TP.Vinh (Nghệ An).

Theo thông tin từ Người Lao Động, vào sáng nay ngày 26/4, nhiều người dân phường Quán Bàu bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông không rõ danh tính được cuốn trong chiếc chiếu tại bụi cỏ rậm ở ven đường thuộc khu vực khối 10, phường Quán Bàu. Những người dân phát hiện thi thể đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. 

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Cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi nhận được thông báo, cơ quan công an đã có mặt, tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra hiện trường. Nhiều người dân cho biết, khi phát hiện ra thi thể đã có mùi hôi thối bốc lên. 

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Khu vực bụi rậm - nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet

 Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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