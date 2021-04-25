Nóng: Đang làm đồng thì phát hiện thi thể bé trai sơ sinh trôi trên sông

Xã hội 25/04/2021 20:49

Chiều ngày 25/4, người dân trong lúc làm đồng đã phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh trôi dạt bên bờ sông Ngàn Sâu (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Sự việc mau chóng được trình báo ngay cho cơ quan công an.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều nay ngày 25/4, khi đang làm đồng người dân địa phương đã phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh trôi trên sông Ngàn Sâu, đoạn qua khối 13, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Sau đó người dân đã vớt thi thể cháu bé lên bờ và nhanh chóng mai táng cho cháu. 

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Người dân mai táng cho cháu bé - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, tại Hà Tĩnh người dân cũng phát hiện một bé nam sơ sinh bị bỏ rơi. Cụ thể, khoảng 5h30 sáng 22/4, chị Nguyễn Thị Th., trú tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà.

Khi được phát hiện, bé trai quấn khăn đặt trong chiếc nôi, kèm theo 1 bình sữa và 3 bộ quần áo. Sau đó, chị Th. đã đưa cháu bé vào nhà rồi nhanh chóng thông báo với chính quyền thôn để đưa cháu đến trạm y tế. Chính quyền địa phương đã ra thông báo tìm cha mẹ đẻ của cháu bé. Nếu sau 7 ngày cha mẹ cháu không đến nhận thì sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

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