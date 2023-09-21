Hai chiếc xe máy chở theo 5 học sinh đang lưu thông trên quốc lộ đã xảy ra va chạm với nhau khiến 2 học sinh tử vong, 3 em khác bị thương nặng đi cấp cứu.
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Theo báo Người Lao Động đưa tin, sáng 21-9, ông Hồ Ngọc Tăng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong, 3 học sinh bị thương nặng.
Theo nguồn tin cho biết trước đó vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20-9, 2 xe máy chở 5 học sinh (quê huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai) lưu thông trên quốc lộ 48E, đoạn qua địa phận thôn Liên Hải, xã Quỳnh Liên đã xảy ra va chạm với nhau.
Như báo Dân Trí đưa tin, cú va chạm mạnh khiến cả 5 học sinh ngã văng ra đường, được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 nam sinh đã tử vong, 3 người còn lại bị thương nặng.
Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là N.Q.K. (SN 2008, trú thị xã Hoàng Mai) và H.V.T. (SN 2009, trú huyện Quỳnh Lưu).
3 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Bùi Tr. (SN 2008, trú thị xã Hoàng Mai), Nguyễn Thị Thiên H. (học sinh lớp 9, trú huyện Quỳnh Lưu) và một nam sinh chưa rõ danh tính.
Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.