Nền phòng học rung lắc, gạch lát bong tróc khiến sinh viên HUTECH hoảng hốt tháo chạy: 'Thầy giáo giật laptop và chạy theo tụi em'

Mới đây, diễn đàn Facebook có tên “Cộng Đồng Sinh Viên HUTECH” đã đăng tải thông tin về việc nền phòng học tại khu B Trường đại học HUTECH bong tróc, có hiện tượng rung lắc. Sự việc khiến nhiều sinh viên hoảng hốt tháo chạy khỏi tòa nhà.

Thầy hô cả lớp bình tĩnh để chạy qua khu A, nhiều bạn bỏ đồ lại chạy, sau đó gạch chỗ bạn nữ đó bong lên (em nghe nói lại vì lúc đó chạy nên không nhìn lại), thật sự lúc đó em rất sợ, ai cũng sợ. Thầy giáo giật cái laptop chạy theo tụi em, mà sàn vẫn kêu rồi rung lên như đúng rồi vậy.

“Em học lớp 16DK… hôm nay học phòng B709, khi đang học có một bạn nữ hét lên. Lúc đó đang học nên cũng không ai để ý nhưng bạn đó càng la lớn hơn, bảo gạch chỗ bạn đó ngồi bị nứt. Xong cả lớp đều đứng dậy thì bắt đầu cảm nhận nền gạch rung lên, dưới sàn nghe tiếng lách cách càng lúc càng lớn.

Em cứ nghĩ trong đầu là sập đến nơi rồi, lúc qua được khu A, em còn run bần bật, em không biết có liên quan gì đến chuyện bê tông hôm trước không. Nhưng điều em bức xúc nhất là thầy chỉ báo cho trường rồi bảo tụi em về, nhưng trường không thông báo cho những sinh viên lớp khác, mọi người vẫn học như không có chuyện gì. Mới mấy hôm trước em còn đứng ngoài vụ rớt bê tông nhưng hôm nay em chứng kiến và sợ thật sự, liệu trường có sập không?”.

Sau khi những chia sẻ và hình ảnh liên quan về việc phòng học xuống cấp được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều sinh viên trường HUTECH vô cùng hoang mang, lo lắng. Đặc biệt, sau vụ nam sinh tử vong vì mảnh bê tông rơi từ trên cao trúng đầu, sự việc nền phòng bong tróc, rung lắc càng khiến sinh viên HUTECH sợ hãi hơn.

Nhiều sinh viên đồng loạt bình luận, yêu cầu nhà trường nên kiểm tra, tu bổ lại cơ sở lớp học để sinh viên yên tâm học tập. “Hôm bữa em có học cải thiện môn toán ở lầu B10.5, đang ngồi học thì nghe tiếng nổ lớn, cả lớp giật mình quay lại nhìn 4 viên gạch bung lên. Đề nghị nhà trường can thiệp hơn nữa hoặc đẩy sinh viên sang các cơ sở khác học và kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất khu B giúp chúng em ạ!” – bạn D.B. chia sẻ.

“Không chỉ có gạch lát phòng học bị nứt đâu điểm nối của tòa nhà B từ lầu 5 trở lên đều bị nứt trầm trọng. Dạo này đi trên hành lang mà có cảm giác nó lắc lư, rung chuyển đó các bạn. Mình lo quá, đi học mà bất an như vậy thì sao mà tập trung học hành được” – sinh viên khác cho biết tình hình nền gạch bong tróc, rung lắc không chỉ xảy ra ở phòng học mà còn xuất hiện ở hành lang khu B.

Liên quan đến việc chất lượng phòng học xuống cấp, trưa nay (24/10), trong cuộc trò chuyện với PV Thời Đại, Ban giám hiệu trường HUTECH cho biết, phía nhà trường vẫn chưa nhận được thông tin trên. Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường vẫn sẽ tổ chức kiểm tra lại các phòng học để đảm bảo an toàn cho sinh viên.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh – Phó Hiệu trưởng Đại học HUTECH cho biết: “Mặc dù tôi chưa nhận được thông tin về nền gạch tại phòng B709 bị bong tróc, nền bị nứt, rung lắc nhưng trước đây hiện tượng gạch bị rộp vỡ đã xuất hiện ở một số phòng. Hiện tượng này theo tôi được biết là do nhiệt độ phòng học thay đổi đột ngột nên mới như vậy”.

Theo đó, thầy Quốc Anh nói thêm: “Chúng tôi sẽ rà soát lại các phòng, sửa chữa càng sớm càng tốt để sinh viên yên tâm học tập”.