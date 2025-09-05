Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn trải dài khắp nơi

Tâm linh - Tử vi 05/09/2025 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn trải dài khắp nơi từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Dần có Tam Hội cục nâng đỡ nên bớt đi phần nào. Đi làm gặp họa có người giúp đỡ, đi làm ăn xa bị ăn hiếp cũng hay được bênh vực. Những người đi làm tự do thì cứ vui vẻ đối xử tốt với đồng nghiệp, có thể họ sẽ là quý nhân của bạn trong tương lai. 

Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn trải dài khắp nơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Dần có lộc ăn uống, tiền bạc nhờ Thực Thần chiếu cố. Tài lộc dồi dào hơn hẳn vì đây cũng là thời điểm bạn thu được thành quả cho những công sức đã bỏ ra từ trước đó, nhiều người còn được mời đi ăn. Mới nhận lương có thể quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút, đơn giản là mua đồ ăn ngon.

Con giáp tuổi Thìn 

Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, được Lục Hợp che chở, người tuổi Thìn may mắn được quý nhân dìu dắt, chỉ đường dẫn lối nên tìm ra cách giải quyết cho vấn đề bế tắc trước đó. Những khúc mắc từng khiến bạn vò đầu bứt tai nay đều được khai thông bất ngờ. Nỗ lực bỏ ra được hoàn trả bằng kết quả xứng đáng, công sức của bạn cũng được ghi nhận.

Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn trải dài khắp nơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thổ sinh Kim là tín hiệu tích cực cho tình duyên đôi lứa. Mọi khúc mắc trước đó đều được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từng khiến hai bạn xa nhau. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết, tình cảm ấm áp chân thành.

Con giáp tuổi Mùi 

Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, Chính Ấn soi đường, người tuổi Mùi thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Bạn có thể tìm ra hướng giải quyết công việc ngay khi mọi người xung quanh đều muốn bỏ cuộc. Bạn vốn là người có năng lực, song đừng vì thế mà trở nên kiêu căng, bảo thủ, không nghe lọt tai lời góp ý của người khác. 

Từ Rằm tháng 7 đến Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, làm gì cũng hái ra tiền, may mắn trải dài khắp nơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, bản mệnh sẵn sàng thay đổi những điểm chưa tốt của mình để hòa hợp với nửa kia. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang ngày một bền chặt hơn. Hai người chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh đấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

