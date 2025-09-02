Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân

Xã hội 02/09/2025 10:17

Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt tỏa ra khắp tuyến phố trong sự chào đón hân hoan của người dân. Ngoài ra còn có sự góp mặt của tàu ngầm, tàu mặt nước, máy bay hiện đại, phản ánh bước trưởng thành vượt bậc của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Theo báo Người Lao Động, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt tỏa ra khắp các tuyến phố.

Báo Người Lao Động ghi nhận những khoảnh khắc các khối diễu binh "tỏa sáng" trong sự chào đón hân hoan của người dân.

Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 1Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 2Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 3Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 4Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 5Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 6Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 7Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 8Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 9Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 10Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 11Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 12

 Theo báo VOV, cùng với Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, phần diễu binh trên biển có sự góp mặt của các khí tài hiện đại nhất thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 13
Phần diễu binh trên biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ảnh: VOV.

Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 14

Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 15
Các chiến sỹ làm Lễ chào cờ trên tàu ngầm Kilo. Ảnh: VOV.
Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 16
Các tàu ngầm và tàu mặt nước triển khai đội hình chữ A. Ảnh: VOV.
Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 17
Đội hình chữ V. Ảnh: VOV.
Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 18
Đội hình hàng dọc. Ảnh: VOV.
Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 19
Trong Lễ diễu binh trên biển, nổi bật là tàu hộ vệ tên lửa. Đây là tàu chiến đấu đa năng, trang bị hệ thống tên lửa chống hạm, phòng không hiện đại, có khả năng tác chiến xa bờ. Ảnh: VOV.
Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 20
Các chiến sỹ Hải quân thực hiện điều lệnh trên boong tàu 374. Ảnh: VOV.
Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 21
Ảnh: VOV.
Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 22
Lực lượng Dân quân biển cũng tham gia Lễ diễu binh tàu. Ảnh: VOV.
Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 23
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ảnh: VOV.
Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 24
Tàu ngầm Kilo. Ảnh: VOV.
Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 25
Trên bầu trời là màn trình diễn của trực thăng chống ngầm Ka-28 và thủy phi cơ DHC-6 (Lữ đoàn Không quân Hải quân 954) bay đội hình. Ảnh: VOV.
Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân - Ảnh 26
Một khung cảnh hoành tráng thể hiện sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên vùng biển Khánh Hòa. Ảnh: VOV.
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam sáng 2/9.

