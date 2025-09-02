Mãn nhãn khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành 'tỏa sáng' trong sự hân hoan của người dân

Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt tỏa ra khắp tuyến phố trong sự chào đón hân hoan của người dân. Ngoài ra còn có sự góp mặt của tàu ngầm, tàu mặt nước, máy bay hiện đại, phản ánh bước trưởng thành vượt bậc của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Theo báo Người Lao Động, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt tỏa ra khắp các tuyến phố.
Báo Người Lao Động ghi nhận những khoảnh khắc các khối diễu binh "tỏa sáng" trong sự chào đón hân hoan của người dân.
Theo báo VOV, cùng với Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, phần diễu binh trên biển có sự góp mặt của các khí tài hiện đại nhất thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam.