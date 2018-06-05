Sau khi rủ được một người phụ nữ vào nhà nghỉ, nam thanh niên tức tốc chạy hơn 40km xuống điểm hẹn. Nhưng chàng trai này phải nhận cái kết đắng vì người phụ nữ kia đã kết hôn và đang mang bầu.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip nam thanh niên bị một nhóm người chặn đánh, phải quỳ gối xin lỗi vì nhắn tin hẹn phụ nữ có bầu đi nhà nghỉ.

Được biết, nam thanh niên này hiện đang làm việc ở Linh Đàm (Hà Nội). Sau khi nhắn tin gạ gẫm, chàng trai đã chạy xe hơn 40km từ Linh Đàm về xã Minh Đức (huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Nam thanh niên bị đánh phải quỳ gối xin lỗi vì trót hẹn vợ người khác ra nhà nghỉ - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, anh ta không ngờ người trả lời tin nhắn chính là chồng của cô gái. Khi nam thanh niên này xuất hiện trên địa bàn xã Đại Xuyên, ngay lập tức có 3, 4 người đàn ông (trong đó có chồng người phụ nữ mà nam thanh niên này hẹn ra nhà nghỉ) chặn đánh và bắt quỳ gối giữa đường.

Sau khi bị đánh, chàng trai thừa nhận có nhắn tin cho một người phụ nữ tên H. Tuy nhiên, đó chỉ là nhắn tin bình thường. Anh xin lỗi và mong người chồng tha thứ.

Đoạn clip đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Một số người cho rằng chàng trai này xứng đánh nhận cái kết đắng vì đi “thả thính” vợ người khác. Số khác lại cho rằng có thể chàng trai này không biết người phụ nữ đã có chồng nên mới làm như vậy.

Hiện sự việc vẫn đang gây 'bão' mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

“Cái kết xứng đáng dành cho những kẻ dụ dỗ vợ người khác. Đã bao nhiêu vụ mà mấy thanh niên này vẫn không chừa là sao?", K.N bình luận.

“Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm chứ biết người ta có chồng, mang thai ai lại đi thả thính. Với lại, có gì thì nói ngay từ lúc đầu đi, tại sao phải dụ người ta đến để đánh”, L.A nói.

Chiều nay (5/6), trong buổi trao đổi với các cơ quan báo chí, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-bi-danh-ta-toi-phai-quy-goi-xin-loi-vi-trot-dai-hen-ba-bau-di-nha-nghi-tam-su-285484.html