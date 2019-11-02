Nam thanh niên 30 tuổi mù mắt khi đốt vàng mã cho bà ngoại vừa mất được vài ngày

Xã hội 02/11/2019 13:43

Trong lúc đốt vàng mã cho bà ngoại vừa qua đời, nam thanh niên bị dị vật lẫn trong đống lửa nổ văng vào mặt, dẫn đến mù mắt.

Trao đổi với báo chí, Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) xác nhận bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp nam thanh niên bị mù mắt vì đốt vàng mã.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh B.V.G (30 tuổi, ngụ tỉnh Hoà Bình). Anh G. được người thân đưa đến bệnh viện vào đêm 31/10 trong tình trạng vỡ nhãn cầu mắt trái. Được biết, vào buổi trưa cùng ngày, nạn nhân đứng đốt vàng mã và một số đồ vật cho bà ngoại vừa mất cách đó vài ngày.

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Nam thanh niên bị tổn thương mắt khi đốt vàng mã cho bà ngoại - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, người nhà bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn liền chạy ra xem thì thấy anh G. ôm mặt, chảy rất nhiều máu. Ngay lập tức, gia đình đưa nạn nhân đến trạm y tế xã để sơ cứu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh G. được chuyển tuyến lên Bệnh viện Mắt Trung ương.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, chụp chiếu, đánh giá tình trạng mắt của nạn nhân. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân bị vỡ nhãn cầu mắt trái, không có khả năng hồi phục nên các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ mắt trái của anh G.

Theo thông tin trên Người lao động, các bác sĩ xác định nạn nhân tổn thương mắt do hoả khí. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hy hữu này có thể do một số đồ dùng dễ gây cháy nổ như pin điện thoại, pin đồng hồ, chai, lọ thuốc... lẫn vào trong đống vàng mã.

Hiện nạn nhân vẫn đang được theo dõi tại Khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương.

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Từ khóa:   Hà Nội tai nạn hy hữu tổn thương mắt

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