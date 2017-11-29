Nam Định: Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa ăn trưa tại trường mầm non

Xã hội 29/11/2017 16:59

Sau khi ăn trưa tại trường mầm non, bé trai Đ.N.D. (4 tuổi) có biểu hiện lạ, mặt tím tái. Dù được cô giáo đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ việc này xảy ra vào trưa hôm qua (28/11) tại trường mầm non xã Bạch Long, huyện Giao Thủy (Nam Định). Nạn nhân là bé trai tên Đ.N.D. (4 tuổi) đang học lớp mầm tại trường mầm non xã Bạch Long.

Trao đổi với PV Thời Đại, lãnh đạo trường mầm non Bạch Long đã xác nhận thông tin bé trai Đ.N.D., 4 tuổi học tại trường tử vong.

Cụ thể, khoảng 11 giờ trưa ngày 28/11, sau khi ăn bữa trưa tại trường, bé D. được cô giáo cho đi ngủ cùng các bạn trong lớp. Tuy nhiên ít phút sau, cháu có dấu hiệu lạ, mặt tím tái. 

Vì lúc này mẹ bé đang khám bệnh tại Hà Nội không thể đến đón nên đã nhờ cô giáo đưa cháu đến nhà bà ngoại. Đến nơi bà ngoại lại nhờ cô đưa cháu đi khám, tuy nhiên khi đến bệnh viện, nạn nhân đã tử vong.

Nam Định: Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa ăn trưa tại trường mầm non - Ảnh 1
Sau bữa ăn trưa tại trường mầm non, cháu D. có biểu hiện lạ, mặt tím tái - Ảnh: Internet

“Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm nên chưa làm rõ được nguyên nhân bé tử vong, gia đình cũng làm cam kết và lập biên bản không kiện tụng gì. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Giao Thủy và Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy đã đến trường để lấy mẫu thức ăn đưa đi kiểm nghiệm để nhưng vẫn chưa có kết quả” – lãnh đạo trường mầm non Bạch Long chia sẻ.

Đại diện Công an huyện Giao Thủy cho biết, sau quá trình kiểm tra, nguyên nhân cháu D. tử vong là do bệnh lý.

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