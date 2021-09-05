Sau khi một bạn cùng lớp nhiễm Covid-19, 33 học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Hải Hưng (Hải Hậu, Nam Định) đã trở thành F1 và được đưa đi cách ly tập trung.

Theo Vietnamnet đưa tin, ông Vũ Thế Hưng - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về trường hợp em Đ.B.C (sinh năm 2015) là con gái của BN 462616 và có kết quả dương tính Covid-19, địa phương đã rà soát và xác định có 33 học sinh của lớp 1C - Trường Tiểu học Hải Hưng thuộc diện F1.

Hiện, cả 33 học sinh của lớp 1C đã được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Thị trấn Thịnh Long. Mỗi học sinh đi cách ly sẽ được thêm một người thân đi cùng để tiện chăm sóc.

Tại khu cách ly tập trung, học sinh và người thân đi cùng chăm sóc được bố trí ở phòng riêng, hạn chế tiếp xúc giữa các phòng - Ảnh: Vietnamnet

Ông Hưng cho hay, trước đó các học sinh lớp 1 đã tựu trường từ ngày 23/8 để làm quen với môi trường mới như kế hoạch của tỉnh.

Tuy nhiên, trước tình huống này, Trường Tiểu học Hải Hưng đã đưa ra phương án cụ thể, trước mắt sẽ lập nhóm Zalo, sau đó cử một giáo viên lớp 1 phối hợp với người thân trong khu cách ly để hướng dẫn cho các em tiép tục học tập.

Hiện hơn 60.000 học sinh các cấp của huyện Hải Hậu cũng đang tạm thời dừng tựu trường sau khi phát hiện nhiều ca F0 trên địa bàn.

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