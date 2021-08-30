Sau gần 2 giờ đồng hồ, đội y tế và chính quyền xã đã phải phá cửa, cưỡng chế người phụ nữ ra ngoài, đưa lên xe đi cách ly.

Mới đây, một đoạn clip quay lại toàn cảnh sự việc một người phụ nữ F1 tại Nghệ An trốn cách ly, chống đối người thi hành công vụ đang gây chú ý trên mạng xã hội. Nguồn đăng tải trên Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho thấy, người phụ nữ này đã làm mọi cách để cố thủ trong nhà.

Mặc cho đội ngũ y tế, công an xã đứng ở ngoài khuyên nhủ, vận động, thuyết phục, chị vẫn khóa trái cửa, không phản hồi. Lúc này, các nhân viên mặc đồ bảo hộ buộc phải bắc thang trèo và đi luồn vào cửa sau nhà.

Các nhân viên mặc đồ bảo hộ buộc phải bắc thang trèo và đi luồn vào cửa sau nhà - Ảnh: Cắt từ clip

Đồng thời, một người khác phải dùng xà beng phá cửa phòng của người phụ nữ. Khi đã mở được một nửa phần cửa phía trên, người phụ nữ vẫn không chịu ra mà thậm chí đứng yên ở trong, xúc phạm, chửi bới lực lượng chức năng.

Chưa dừng lại, lát sau, chị còn dùng ván gỗ tấn công, dùng tay cào và giật khẩu trang của các thành viên tổ công tác. Cuối clip, nhân viên y tế buộc phải trèo cửa, vào tận phòng cưỡng chế. Anh lôi người phụ nữ ra ngoài và cuốn bao tải che chắn cho chị, đưa lên xe đi cách ly

chị còn dùng ván gỗ tấn công, dùng tay cào và giật khẩu trang của các thành viên tổ công tác - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, ngày 29/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với tội "Chống người thi hành công vụ". Chị tên H.T.H (SN 1973, trú tại thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu).

Trước vào ngày 23/8, chị H. tiếp xúc với ca F0 nhưng người phụ nữ này không chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-f1-co-thu-trong-nha-khong-di-cach-ly-con-dung-van-cua-tan-cong-luc-luong-chuc-nang-421300.html