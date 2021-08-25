Tổ chức thi lại giữa mùa dịch làm nhiều học sinh và giáo viên thành F1, trường tiểu học ở Đắk Lắk thừa nhận sơ suất vì chủ quan

Xã hội 25/08/2021 12:43

Trong thời điểm dịch phức tạp, một trường tiểu học tại Đắk Lắk vẫn tổ chức thi lại cho 9 học sinh. Sau đó, một em được xác định mắc Covid-19.

Theo thông tin từ Dân Trí, sáng 25/8, bà Mai Thị Hồng Hà, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã nhận được báo cáo của trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Cư Êbur) về việc có tổ chức thi lại cho 9 học sinh khối lớp 1 và trong đó có một em được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Một phụ huynh có con theo học lớp 1 tại trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh cho biết, sau khi được giáo viên chủ nhiệm thông báo về lịch thi lại, ngày 20/8 gia đình đã đưa con lên trường thi lại môn tiếng Việt. Theo bà Hà, việc tổ chức thi lại này là kế hoạch của nhà trường và hiện Phòng GD-ĐT đang kiểm tra lại các nội dung, xem lại các quy trình. Đồng thời, đã báo cáo với UBND TP.Buôn Ma Thuột để xem xét.

Thi xong 2 ngày, gia đình nhận được điện thoại thông báo trong lớp thi lại có một em mắc Covid-19 và yêu cầu phụ huynh dẫn em học sinh đến Trạm y tế xã test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

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Ảnh minh họa: Internet

Bà Đặng Thị Hiên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh - thừa nhận, vào ngày 20/8 nhà trường tổ chức cho 9 em học sinh khối lớp 1 thi lại và có 4 giáo viên ở trong lớp phục vụ thi cùng 4 giáo viên khác phục vụ bên ngoài.

Cũng theo bà Hiên, trong số 9 học sinh, có một em người đồng bào dân tộc Êđê (buôn Ea Bông, thôn 6, xã Cư Êbur) đã được xác định dương tính vào ngày 23/8. Hiện các giáo viên và học sinh còn lại đều có kết quả test nhanh âm tính.

Bà Hiền thừa nhận: "Thời điểm tổ chức thi lại, nhà trường đã chủ quan và không nghĩ tình hình dịch bệnh lại đến mức độ như vậy nên vẫn cho các học sinh đi thi. Nhà trường cảm thấy rất có lỗi, đó là sơ suất mong phụ huynh thông cảm cho nhà trường".

Trước đó, ngày 14/8, UBND TP.Buôn Ma Thuột có công văn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên địa bàn thành phố, sau 3 tuần liên tục áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trong công văn có nêu rõ: "Tạm dừng tất cả các hoạt động giáo dục và đào tạo tại các trường học và cơ sở dạy nghề, bao gồm cả hoạt động hè".

Riêng tại địa bàn buôn Ea Bông (thôn 6, xã Cư Êbur) đã liên tiếp ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, đều là người thân họ hàng trong cùng một gia đình. Trong số đó có trường hợp của em học sinh lớp 1 đi thi lại tại trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh.

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Từ khóa:   Covid-19 thi lại giữa mùa dịch học sinh mắc Covid-19

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