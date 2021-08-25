Người vợ vô gia cư đã có được mái ấm sau ngày chồng ra đi mãi mãi, CĐM xúc động khi thấy giọt nước mắt lăn dài vì hạnh phúc của người phụ nữ khắc khổ

Xã hội 25/08/2021 11:21

Những ngày qua thông tin về cặp vợ chồng vô gia cư tại Sài Gòn đã khiến nhiều người xót xa. Hiện tại người vợ vô gia cư đã có được mái ấm bình yên và an toàn sau ngày chồng ra đi.

Những ngày qua thông tin về cặp vợ chồng vô gia cư tại Sài Gòn đã khiến nhiều người xót xa. Họ đã gắn bó với nhau hơn 50 năm. Tuy nhiên, sau đó, ông bị tai biến chỉ có thể ngồi xe lăn và mọi hoạt động đều phải nhờ cậy vào vợ. Mặc dù khổ cực nhưng người đàn bà ấy không lấy làm khó khăn mà ngày ngày vẫn cùng chồng lang thang khắp các ngõ hẻm để mưu sinh và chăm lo cho chồng. Thế nhưng, sau khoảng thời gian dài ngồi trên xe lăn, người chồng đã mất khiến. Hình ảnh ông ngồi gục trên xe lăn, tay vẫn cầm chặt bịch quà cứu trợ. Sau đó, đoạn clip người vợ gầy gò, mắt đỏ hoe, bối rối nhìn nhân viên mai táng đưa chồng đi khiến cư dân mạng không khỏi xót xa và quặn lòng.

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Người chồng mất ngay trên xe lăn - Ảnh: Internet

Xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ tội nghiệp, CĐM đã liêm tục kêu gọi và chia sẻ thông tin để kêu gọi từ thiện. Sau khi thông tin được chia sẻ rần rần đã có người liên hệ nhóm từ thiện nhận là họ hàng của cô, sau khi xác nhận thông tin và chắc chắn người này là em dâu nên đã yên tâm để cô về sống chung. 

Theo thông tin trên Doanh nhân Việt Nam, từ nhỏ người phụ nữ này cùng em trai ở với bà nội, khi bà mất mọi người tự tách nhau ra và lâu rồi không liên lạc lại, em trai cũng từng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, giờ đây người em trai cũng không còn nhưng người em dâu ngay sau khi nghe tin của chị chồng liền tức tốc đón về ở cùng.

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Người phụ nữ khóc nghẹn khi được em dâu đón về nhà - Ảnh: Doanh nhân Việt Nam

Cộng đồng mạng vô cùng vui mừng khi giờ đây cô đã có nơi ăn chốn ở an toàn. Ai cũng hy vọng những ngày tháng sau này, người phụ nữ tội nghiệp này sẽ có được cuộc sống bớt khắc khổ sau quãng thời gian vất vả ngược xuôi.

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