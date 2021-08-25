Vụ mẹ bỏ quên con trên xe ô tô giữa trời nắng nóng: Cơ quan chức năng khẳng định không đúng bản chất, tiết lộ sự thật bất ngờ

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh cho rằng, nhiều người dân đang hốt hoảng phá cửa kính giải cứu em bé. Nguyên nhân được cho là vì mẹ bỏ quên con trên ô tô để đi chợ.

Ngày 22/8 vừa qua, MXH xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh rất nhiều người đang cố gắng phá cửa ô tô để đưa em bé mắc kẹt bên trong ra. Theo chia sẻ của người đăng tải bài viết, mẹ đã để quên con nhỏ trong ô tô để đi chợ Đại Từ (Thái Nguyên) khiến cháu bị ngạt thở rồi khóc lớn.

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, rất nhiều người đã chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ và bất cẩn của người mẹ, suýt thì xảy ra tai nạn lớn.

Người dân đập kính - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, Thanh Niên đưa tin, chiều 24/8, ông Chu Tất Lợi, Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), đã lên tiếng minh oan cho người phụ nữ trú tại TP.Thái Nguyên bị dư luận chỉ trích dữ dội vì “bỏ quên con trên xe ô tô giữa trời nắng nóng”.

Ông Chu Tất Lợi cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 22/8, tại khu chợ thị trấn Hùng Sơn. Người phụ nữ này trú tại TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã lái xe đưa con về quê ngoại tại thị trấn Hùng Sơn để cúng rằm tháng 7.

Đoạn clip đưa tin sai sự thật - Ảnh chụp màn hình

Khi đến chợ, chị này có đỗ xe ở gần cổng chợ và đi vào mua mấy gói gia vị rồi trở ra ngay sau khoảng vài phút. Nhưng khi trở lại xe, chị này không thể mở cửa được xe ô tô, do chìa khóa vẫn để bên trong xe, con trai nghịch vô tình bấm vào nút chốt toàn bộ cửa xe.

Ông Lợi cũng khẳng định: "Chị ấy đã nhờ người dân đập kính phụ để rút chốt xuống. Không có chuyện cháu bé bị người mẹ bỏ quên rồi người dân tự phát hiện và giải cứu".

Clip lan truyền trên MXH không đúng bản chất sự việc đã khiến chị này bức xúc khi bị dư luận chỉ trích oan.

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