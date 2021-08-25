Đại diện ATM oxy khẳng định 50% số vỏ bình đã được trả lại, không có chuyện người dân đem bán lấy tiền ăn nhậu

Xã hội 25/08/2021 11:39

Liên quan đến loạt thông tin về vụ việc người dân bán vỏ bình oxy để lấy tiền ăn nhậu khiến CĐM bức xúc những ngày gần đây, đại diện phía ATM oxy đã chính thức lên tiếng.

Theo thông tin từ Zing News, chiều 24/8, ông Mai Đức Hoà, Bộ phận Hỗ trợ truyền thông ATM Oxy, cho biết dự án đang thiếu hụt vỏ bình oxy rỗng, có đến 2/3 số vỏ bình (tương đương khoảng 1.000 chiếc) đã đưa đến hỗ trợ người dân nhưng chưa thể thu hồi. Tuy nhiên, ông cũng cho biết nguyên nhân thiếu hụt vỏ bình oxy đến từ nhiều khía cạnh.

Nói về việc một bộ phận F0 đã khỏi bệnh nhưng chưa chủ động hoàn trả vỏ bình sau khi sử dụng, ông Hoà cho rằng khi gia đình có một người là F0, những thành viên khác cũng lần lượt nhiễm bệnh. Do vậy, người bệnh có tâm lý muốn giữ lại bình oxy đề phòng khi người thân gặp sự cố khẩn cấp.

Tuy nhiên, ông Hoà cho biết tình trạng này xảy ra không nhiều, không phải nguyên nhân chính cho việc thiếu hụt vỏ bình.

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Thông tin người dân bán bình lấy tiền là sai sự thật - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, ông cũng khẳng định thông tin "người dân mang vỏ bình đi bán lấy tiền ăn nhậu" lan truyền trên MXH là vô căn cứ. Ông nhận định: "Sau khi sử dụng bình oxy, các F0 ít khi chủ động liên hệ cho chúng tôi để hoàn trả vỏ. Các tình nguyện viên gọi điện đến để lấy lại bình, có gia đình đồng ý trả ngay, cũng có nhà lại lấy lý do trì hoãn. Nhưng thông tin họ bán vỏ bình để ăn nhậu là không có thật. Chúng tôi không gặp trường hợp nào như thế".

Cũng theo ông Hoà, nhiều gia đình F0 đã phải nhập viện hoặc đến khu cách ly gấp gáp, không có cách nào hoàn trả vỏ bình oxy cho tình nguyện viên. Khi được liên hệ, họ xin được thông cảm, chờ ngày xuất viện sẽ lập tức trả lại vỏ bình cho dự án. Ngoài ra, một lý do nữa dẫn đến việc thiếu hụt vỏ bình là do dự án còn khá thiếu lực lượng tình nguyện viên thường xuyên, việc đi thu hồi vỏ bình không thể thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

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 Dự án đã thu hồi được 50% số bình đã phát ra - Ảnh minh họa: Internet

Ông Hoà thông tin sau khi truyền thông phản ánh về tình trạng thiếu hụt vỏ bình oxy, nhiều người dân đã liên hệ để hoàn lại vỏ bình. Hiện tại, dự án đã thu hồi được 50% số bình đã phát ra.

Trong giai đoạn tới, dự án sẽ kết hợp cùng các đơn vị y tế trong thành phố đến các gia đình có F0 nhằm xem xét trường hợp nào cần oxy để hỗ trợ, nếu chưa thực sự cần thiết sẽ ưu tiên cho trường hợp khác.

Ông Hoà nhấn mạnh dự án ATM Oxy được triển khai trên tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ cho cộng đồng khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Ông hy vọng dự án có thể lan tỏa được giá trị tốt đẹp, không bị hiểu sai lệch bản chất.

 

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