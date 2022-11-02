Mức án truy tố diễn viên hài Hữu Tín cùng nhóm bạn 'tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'

Xã hội 02/11/2022 10:01

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 8 (TP.HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố diễn viên Hữu Tín (35 tuổi) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo thông tin từ báo VTC News, vào ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 8, TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố diễn viên Trần Hữu Tín (35 tuổi) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

 

Bị can Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) bị đề nghị truy tố về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 5 - 10 năm tù; và tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mức án truy tố diễn viên hài Hữu Tín cùng nhóm bạn 'tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' - Ảnh 1
Trần Hữu Tín tại cơ quan điều tra - Ảnh: VTC News

 

Theo thông tin từ báo Thanh niên, dựa vào kết luận điều tra, Tín thuê căn hộ tại chung cư Giai Việt ở quận 8 để sống cùng với bạn gái và Phi. Giữa tháng 5, Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5 và sử dụng ma túy. Tan tiệc, Phi thấy còn dư ma túy nên đem về cất tại phòng ngủ.

Rạng sáng 11/6, Hữu Tín cùng một số người đi ăn nhậu rồi kéo về căn hộ ở chung cư Giai Việt. Vào phòng của Phi, nam diễn viên thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc nên lấy ra cho bạn bè cùng sử dụng. Hôm đó, Tín cắn và nuốt nửa viên thuốc lắc. Khi Phi về đến nhà, biết Tín và bạn sử dụng ma túy nên Phi chỉnh nhạc cho hưng phấn và đưa ma túy cho một người khác sử dụng.

Đến 9h cùng ngày, Công an quận 8 ập vào căn hộ phát hiện Tín cùng 2 người khác dương tính ma túy, thu giữ 2 gói nylon chứa 11 viên thuốc lắc.

Kiểm tra phòng ngủ thứ nhất, công an thu giữ 1 đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, 1 gói ni lông chứa 1 viên nén màu hồng và 1 gói ni lông chứa 10 viên nén màu xanh. Công an còn thu giữ 1 thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, 1 dàn máy DJ, cặp loa, đèn xoay…

Xét nghiệm tìm chất ma túy có trong nước tiểu, kết quả Hữu Tín, Tâm và Huyền dương tính với chất ma túy. Còn Phi, T. và A. âm tính với ma túy.

Mức án truy tố diễn viên hài Hữu Tín cùng nhóm bạn 'tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' - Ảnh 2
Trần Hữu Tín cùng nhóm bạn đã sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh: Báo Thanh niên

Trần Hữu Tín được biết là diễn viên hài trẻ, trưởng thành từ một sân khấu kịch, từng giành được nhiều thành tích như quán quân Cười xuyên Việt 2016 - Tiếu lâm hội, quán quân Nghệ sĩ đa tài 2017...

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