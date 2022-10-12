Một nhóm người mang can 5 lít đến cây xăng, muốn mua đầy can. Nhân viên thông báo chỉ đổ trực tiếp vào xe hoặc chỉ bán 1,5 lít và thế là xảy ra chuyện ẩu đả.
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Theo Báo Vietnamnet, ngày 12/10 trên mạng xã hội lan truyền về đoạn clip ẩu đả giữa một nhóm người và nhân viên xây xăng xảy ra tại cây xăng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức (TP.HCM).
Thông tin mạng xã hội cho hay, nhóm người mang can 5 lít đến cây xăng muốn mua đầy can. Do không được đáp ứng nên nhóm này đã cự cãi, rồi ẩu đả với nhân viên cây xăng.
Trước đó theo Báo Bảo Vệ Pháp Luật, khoảng 20h cùng ngày, có một nhóm 4 người đi xe máy vào đổ xăng. Một xe máy đổ trực tiếp vào bình 40 nghìn đồng, còn một người đàn ông khác thì mang theo can 5 lít yêu cầu nhân viên đổ đầy can.
Thời điểm này, nhân viên bán xăng giải thích chỉ bán 1,5 lít vào can hoặc đổ trực tiếp vào bình xăng chứ không đổ đầy can 5 lít thì hai bên phát sinh mâu thuẫn và cự cãi.
Trong lúc cãi vã, nhóm bốn người đàn ông lao vào ẩu đả với nhân viên của cây xăng. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.
Nhận được tin báo, Công an phường Phú Hữu, TP Thủ Đức đã có mặt ghi nhận sự việc, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.