Mới cưới vợ được 1 tháng, cán bộ xã dùng ảnh 'mây mưa' ép người yêu cũ đi nhà nghỉ

Liên quan đến thông tin cán bộ xã bị tố dùng ảnh 'nóng' tống tình người yêu cũ, sáng ngày 4/4, ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch UBND xã Đông Phước (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) xác nhận sự việc, đồng thời cho biết cơ quan chức năng huyện đang điều tra, xử lý.

Anh Đ. đã lấy vợ từ năm 2016 nhưng chưa đăng ký kết hôn, hiện vẫn làm việc ở xã bình thường. Trong cơ quan, anh Đ. được nhận xét là người có năng lực và đạo đức nghề nghiệp tốt. Còn chị T. đã xin nghỉ việc từ năm 2017 để đi học và đã có người yêu mới.

Ông Bảo thông tin, mối quan hệ của anh Đ. (cán bộ xã Đông Phước) và chị K.T. (24 tuổi, ngụ tại thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) không công khai nên chính quyền xã không biết rõ.

Tin nhắn và ảnh 'nóng' anh Đ. gửi cho chị T. - Ảnh: Một Thế Giới

Cách đây không lâu, chị T. làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về việc bị Đ. dùng ảnh nóng đe dọa, uy hiếp. Trong đơn nêu rõ, năm 2015, chị T. xin vào làm văn thư lưu trữ tại xã Đông Phước với hình thức hợp đồng. Trong thời gian làm việc ở đây, chị và Đ. có quan hệ yêu đương nam nữ. Năm 2016, cả hai chia tay, sau đó Đ. đi lấy vợ.

Một tháng sau, Đ. nhắn tin cho chị T. hẹn gặp ở nhà nghỉ. Chị T. không đồng ý dù Đ. tìm mọi cách thuyết phục. Thấy chị kiên quyết, Đ. dọa nếu không chịu gặp sẽ tung ảnh 'nóng' và clip 'mây mưa' của hai người lên mạng. Để chứng minh, Đ. gửi cho chị T. một số ảnh nhạy cảm để uy hiếp.

Sợ bị mất danh dự, chị T. đã chấp nhận yêu cầu của Đ. Cũng thủ đoạn trên, Đ. nhiều lần ép chị T. đến nhà nghỉ để quan hệ. Việc này diễn ra trong một thời gian dài, chị T. cam chịu vì không biết giải quyết thế nào.

Chị cho biết, trong thời gian quen nhau, Đ. từng giở thói vũ phu nên hai người mới chia tay.

Chị T. tố Đ. dùng ảnh 'nóng' tống tình - Ảnh: Công an TPHCM

Tháng 3/2018, chị T. nhận được 1 thư nặc danh, trong đó có 4 ảnh khỏa thân của mình. Chị đến chỗ làm tìm gặp Đ. để nói chuyện.

"Anh ta gặp tôi, nhưng chối nói mình không gửi hình mà bị người khác hãm hại. Tôi tức quá làm lớn lên, cơ quan mới biết chuyện và lãnh đạo xã mời chúng tôi lên giải quyết", chị T. kể.

Khi gia đình chị T. quyết định đưa mọi chuyện ra pháp luật, Đ. và người thân đã đến nhà chị T. xin lỗi. Tại đây, Đ. thừa nhận hành vi của mình, đồng thời viết cam kết sẽ không liên lạc với chị T. nữa.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.