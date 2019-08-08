Mẹ và bà ngoại vừa rời mắt ít phút, bé trai 7 tuổi bị nước cuốn vào cống tử vong

Xã hội 08/08/2019 10:48

UBND xã, huyện đã đến nhà bé trai bị nước cuốn xuống cống dẫn đến tử vong để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.

Mới đây, trên địa bàn xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) xảy ra vụ bé trai bị nước cuốn xuống cống dẫn đến tử vong khiến ai nấy xót xa. 

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Rơ Châm Khải (SN 2012), trú tại làng KLăh, xã Ia Mơr.

Khoảng 8 giờ sáng nay (8/8), bé Khải ở nhà với người thân. Khi mẹ và bà ngoại cháu vào nhà có việc rồi đi ra thì không nhìn thấy cháu bé đâu nữa. Lo sợ cháu ra cống trước nhà, nghịch nước rồi bị dòng nước chảy mạnh cuốn vào cống, gia đình đã báo vụ việc cho chính quyền địa phương.

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Bé trai bị nước cuốn xuống cống tử vong ở Gia Lai - Ảnh: Công Lý

Nhận tin báo, UBND xã đã huy động máy múc của công trình đến. Tuy nhiên, khi xác định được vị trí và vớt được cháu Khải lên thì nạn nhân đã tử vong do đuối nước.

Theo người thân, bé Khải chậm phát triển về trí não nên nói chưa rõ và phát triển cũng không bằng các cháu khác cùng trang lứa.

Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm, chính quyền địa phương xã, huyện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Được biết, từ 22 giờ ngày 6/8 đến sáng 7/8, trên địa bàn xã Ia Mơr trời mưa rất to dẫn đến ngập lụt ở nhiều nơi. Một số nơi ngập đến tận tối 7/8 khiến gần 50ha lúa bị thiệt hại. 

Cách đây không lâu, một người phụ nữ ở Yên Bái cũng bị nước cuốn tử vong, bỏ lại 2 con thơ dại khiến nhiều người đau xót. 

Khoảng 15 giờ chiều 25/7, chị Hà Thị Chiều (24 tuổi, trú tại thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô) đi mua thuốc cho con không may bị rơi xuống suối mất tích. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy lúc 23 giờ đêm hôm sau tại bãi ngô gần cầu Hin, cách nhà chị khoảng 1 km. Chị Chiều đã có 2 con nhỏ, cái chết của người mẹ trẻ khiến ai nấy xót xa vô cùng. Chính quyền xã đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Đi mua thuốc, mẹ trẻ Yên Bái bị lũ cuốn đuối nước thương tâm, bỏ lại 2 con thơ dại

Đi mua thuốc, mẹ trẻ Yên Bái bị lũ cuốn đuối nước thương tâm, bỏ lại 2 con thơ dại

Thi thể của người mẹ trẻ bị đuối nước thương tâm khi đi mua thuốc cho con khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

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